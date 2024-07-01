Кварацхелия впервые высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024

«Уходим с чемпионата Европы гордо и с поднятой головой! С кучей потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили нашему народу и стране много радости и гордости. Хочу поблагодарить всех, мы продолжим работать, развиваться и вернемся сильнее. Спасибо!» — написал Кварацхелия.