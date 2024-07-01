Кварацхелия впервые высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия в соцсетях прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2024.
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия в соцсетях прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2024.
Накануне Грузия была разгромлена Испанией (1:4) в матче ⅛ финала турнира.
«Уходим с чемпионата Европы гордо и с поднятой головой! С кучей потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили нашему народу и стране много радости и гордости. Хочу поблагодарить всех, мы продолжим работать, развиваться и вернемся сильнее. Спасибо!» — написал Кварацхелия.
Сборная Грузии впервые в своей истории сумела отобраться на крупный международный турнир. На групповом этапе команда Вилли Саньоля набрала четыре очка, уступив Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0). Кварацхелия отметился на турнире одним забитым мячом, поразив ворота португальской сборной.