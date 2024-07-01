Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
19:00Франция1Бельгия0
1/8 финала1-й тайм
22:00Португалия0Словения0
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07W41Франция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

К команде Дешама все еще много вопросов.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

На Евро-2024 начинается самое интересное. Групповой этап позади, а на стадии плей-офф мы уже увидели сенсационный вылет Италии, а также стильный камбэк имени Джуда Беллингема и Харри Кейна.

Столкновение Франции с Бельгией — первая топ-афиша плей-офф. На чемпионате мира в России эти сборные пересеклись на стадии полуфинала и подарили одно из самых качественных противостояний турнира. Несмотря на не самый впечатляющий счет (французы победили 1:0), там хватало на что посмотреть, ведь обе команды были битком набиты исполнителями мирового уровня.

Сейчас и Франция, и Бельгия немного «состарились» и стали слабее. Но в разной степени. У французов сменился вратарь (Меньян вместо Льориса), хотя на качество это не повлияло. Защита в лице Упамекано и Салиба может привезти в любой момент. В центре поля по-прежнему в порядке ветераны Канте и Рабьо. А в атаке самое сочное все еще вертится вокруг Мбаппе, которого поддерживают, сменяя друг друга, Барколя, Дембеле и Тюрам. Наконец, в большом порядке Гризманн.

Состав бельгийцев за шесть лет просел гораздо сильнее. Тедеско отцепил, пожалуй, лучшего вратаря Европы Куртуа, сделав ставку на середняка Кастельса. В обороне тоже неспокойно — играют Фас из «Лестера» и 37-летний Вертонген. Де Брейне держит форму, но в команде уже нет Азара для расфокусировки внимания чужой обороны.

На матч с Францией тренер поставил в пару к невезучему Лукаку Опенда, и это был интересный ход. Но в любом случае бельгийцы подходили к ⅛ в роли андердога. Даже с учетом того, что Франция за групповой этап самостоятельно забила всего один мяч — и тот с пенальти.

Тедеско прекрасно осознавал расклады и впервые на этом Евро выбрал оборонительную схему 4−4−2. Бельгийцы с первых минут обозначили, что отдадут инициативу и сосредоточатся на перекрытии зон и контратаках. Само собой, это сказалось на зрелищности — французы тщетно искали пространство в центре поля, но доставляли мяч в штрафную преимущественно через подачи, с которыми уверенно справлялись защитники. Интересно, что первый опасный момент создала именно Бельгия: на 24-й минуте Де Брейне выполнил подачу со штрафного, которая из-за рикошета превратилась в удар, заставив Меньяна в нетипичном для вратаря стиле отбивать мяч ногами. Вскоре отскок подкараулил Феррейра-Карраско, но его выстрел заблокировал Эрнандес.

Французы же первые намеки на остроту стали обозначать лишь в концовке первого тайма. Сначала Тюрам опасно бил головой, затем дважды пристреливался Тшуамени (вторая попытка после шикарного прохода Мбаппе получилась особенно опасной). Но мяч отказывался лететь в створ. Если смотреть статистику первой половины игры, команда Дешама владела тотальным преимуществом: 59% против 41% по владению мячом, 9−1 по ударам. Однако сказать, что «Трехцветные» разматывали соперника, невозможно — слишком плотной и тягучей получалась игра.

Во втором тайме моментов стало побольше, но проклятие французов продолжалось — мяч, словно заколдованный, отказывался лететь в створ. К 85-й минуте команда Дешама нанесла 18 ударов по воротам, но лишь один оказался точным — и то с рикошетом от ноги Фаса. Прикладывались и Мбаппе, и Канте, и неугомонный Тшуамени (ему в этой игре не везло особенно), и даже центральный защитник Салиба — все мимо. Бельгийцы же отсиживались в обороне, но соорудили две опаснейшие контратаки — удар Лукаку заблокировал защитник, а в концовке Де Брейне не попал в дальний угол.

И вот тут сработало древнейшее футбольное правило: вышедший вместо Тюрама Коло Муани получил мяч в штрафной и пробил с разворота. Удар вышел корявый, но мяч залетел в сетку после рикошета от Вертонгена. Нелепый гол, как и весь матч в исполнении обеих команд, — неудивительно, что в концовке «Трехцветные» всем составом отошли за линию мяча и не дали Бельгии создать хоть сколько-нибудь опасный момент.

Франция проходит дальше, но вопросов к ее игре меньше не становится: в четырех матчах Евро на счету команды Дешама два автогола и один реализованный пенальти. Пора снимать атакующее проклятие, если эта сборная собирается брать титул.

Марк Бессонов

Франция
1:0
Первый тайм: 0:0
Бельгия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
В Hamster Kombat раскрыли новые комбо-карты на 30 июня — 1 июля
Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь!
Англия прошла Словакию в 1/8 финала Евро.
5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов
Все фотогалереи
ВидеоФото
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
24Яркие болельщики Евро-2024
33Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
21Украина вылетела с Евро
24Англия и Словения вышли в плей-офф
27Франция не смогла выиграть группу на Евро
Главные темы
Проклятие и фарт атаки Франции
Роналду кричал от ярости: Словения весной победила Португалию
Политика портит Евро. Макрон подставил сборную Франции
У Тедеско проблемы перед Францией. Против него даже отец игрока
Португалия — Словения: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Кварацхелия впервые высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024
«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро
Нойер: Сборная Германии давно готова стать чемпионом Европы
Куман: Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии
Киммих: Германия хочет наконец обыграть Испанию
УЕФА открыл дело против Беллингема после матча со Словакией
Франция — Бельгия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Тарханов: Сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Депай — об атмосфере в сборной Нидерландов: Если нет трения, нет и полировки
Саутгейт — о матче со Словакией: Не был готов ехать домой
Франк Веркаутерен: «Живу в Новогорске, работаю в Бельгии»
Источник: Беллингем не будет наказан за неприличный жест в матче со Словакией
«Метц» выкупил у «Аякса» права на Жоржа Микаутадзе
Жена украинского футболиста наказала мужа за вылет с Евро
Кейн назвал гол Беллингема лучшим в истории сборной Англии
Испания нанесла в створ ворот Грузии столько же ударов, сколько Англия за весь Евро
Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче
Тедеско против Дешама и Словения, которая будет страдать: 1 июля на Евро-2024
«Абсолютный ужас». Мбаппе пожаловался на игру в маске перед матчем с Бельгией в плей-офф Евро
Нико Уильямс: «Поздравляю сборную Грузии, я впечатлен игрой этой команды»
Грузинский вратарь совершил 30 сейвов на Евро и уступил только Акинфееву
В Грузии назвали выступление сборной по футболу на Евро-2024 чудом
Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро
С победителем Евро уже все ясно? На фоне Испании почти все остальные смотрятся жалко
Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче с Грузией
Тренер сборной Грузии остался недоволен судейским решением в матче с Испанией на Евро-2024
Грузию пригвоздили судьи? Разбираем гол Испании, который вернул ее в игру
Испания повторила рекорд России по ударам на Евро в первом тайме
Грузия хороша, Испания — великолепна! «Красная фурия» устроила разгром
Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия на Евро-2024
Испания разгромила Грузию и вышла в ¼ финала Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Шкриньяр: Мы были готовы переписать историю Словакии, но все пошло иначе
Саутгейт — о забившем важнейший гол Беллингеме: «Мы думали, не заменить ли его»
Тренер Словакии Кальцона прокомментировал обидный вылет с Евро-2024
«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024
Мбаппе: Мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь