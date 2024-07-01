Радимов заявил, что Тедеско должен уйти из сборной Бельгии
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» раскритиковал тренерскую работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» раскритиковал тренерскую работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
В ⅛ финала Евро-2024 бельгийцы минимально уступили французам (0:1). За весь турнир сборная Бельгии сумела забить лишь два мяча — оба в ворота сборной Румынии (2:0) на групповом этапе.
«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брюйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти. Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», — сказал Радимов.
Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 18 матчей, в которых одержали 11 побед при пяти ничьих и двух поражениях. Контракт 38-летнего специалиста с бельгийской сборной рассчитан до окончания ЧМ-2026.
С октября 2019 года по май 2021 года Тедеско возглавлял московский «Спартак».
В 2014 году сборная Бельгии после 12-летнего перерыва вернулась на крупные международные турниры. За это время они лишь раз сумели пройти на ЧМ и Евро дальше стадии ¼ финала. На ЧМ-2018 в России бельгийцы завоевали бронзовые медали.