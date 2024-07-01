Радимов заявил, что Тедеско должен уйти из сборной Бельгии

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В ⅛ финала Евро-2024 бельгийцы минимально уступили французам (0:1). За весь турнир сборная Бельгии сумела забить лишь два мяча — оба в ворота сборной Румынии (2:0) на групповом этапе.

«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брюйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти. Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», — сказал Радимов.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 18 матчей, в которых одержали 11 побед при пяти ничьих и двух поражениях. Контракт 38-летнего специалиста с бельгийской сборной рассчитан до окончания ЧМ-2026.

С октября 2019 года по май 2021 года Тедеско возглавлял московский «Спартак».