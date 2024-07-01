Позорный конец крутейшего поколения Бельгии. Им прочили все титулы, а они не взяли вообще ничего

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Очередной поход сборной Бельгии за титулом завершился провалом. «Красные дьяволы» уныло сыграли с французами и собственноручно отдали им путевку в четвертьфинал Евро-2024. «Спасибо» (именно в кавычках) стоит сказать Яну Вертонгену, который коленом подправил мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани. И это на 85-й минуте!

Поражения Бельгии на крупных турнирах никого не удивляют. Сборная как бы проходит цикл: «Мы всех порвем!» — «Мы проиграли до финала…» — «Мы всех порвем! Но в следующий раз». И так на протяжении последних десяти лет. Все ожидания становятся проблемами бельгийских футболистов и их болельщиков.

А ведь нынешнее поколение «красных дьяволов» было, пожалуй, сильнейшим в истории страны. Бельгия после всплеска в 1980-х перестала котироваться даже на европейском уровне. И в это время, пока сборная позорилась в отборах к крупным турнирам, помаленьку подрастала мощная молодежь. Она прошла обкатку на Олимпиаде-2008, где заняла высокое четвертое место. К середине 2010-х молодая команда стала грозной силой в мировом футболе.

По крайней мере, если судить по именам. За место в воротах боролись Тибо Куртуа и Симон Миньоле. Защиту цементировали Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален, Венсан Компани и Ян Вертонген. В центре поля выжигали зенитовец Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Эден Азар и мегаталант Аднан Янузай. Ну и как забыть про нападение, где есть Ромелу Лукаку?

Конечно, этот состав не был закостеневшим. В него добавлялись новые имена. Были Раджа Наингголан, Тома Меньё, Торган Азар, Юри Тилеманс… На каждом турнире вокруг Бельгии создавалась одна и та же аура команды, которой суждено стать чемпионом. Ну хоть в этот раз!

Но шли годы, а бельгийцы почему-то оставались без титулов. На ЧМ-2014 их остановила Аргентина. Спустя два года на Евро-2016 Бельгия споткнулась о сенсационный Уэльс. В 2018 году было третье место на чемпионате мира в России — первая медаль в истории сборной! Тогда казалось, что вот-вот наступит бельгийская гегемония.

Увы, она так и не наступила. Бронза ЧМ-2018 осталась единственной осязаемой наградой. Потом были четвертьфинал Евро-2020 и провал в Катаре-2022 с невыходом в плей-офф. И вот теперь вылет с Евро-2024. От унылой Франции, которая не похожа сама на себя. После дурацкого автогола.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249281&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно, конечно, свалить всё на Доменико Тедеско, который не вызвал Куртуа. Или на Вертонгена, неудачно подставившего ногу. Или на кого угодно другого. Но проблема гораздо глубже.

Бельгия была сборной звезд, но не звездной сборной. В ней гремели имена, но единой командой они так и не стали. Это выходило наружу на крупных турнирах, когда на кону стояли медали и кубки. Вся сила бельгийцев улетучивалась, и они как будто становились беспомощными. С этой проблемой не смогли справиться ни Марк Вильмотс, ни Роберто Мартинес (хотя он взял бронзу ЧМ-2018 — но не золото), ни Доменико Тедеско.

Теперь можно официально констатировать, что старое поколение бельгийской сборной осталось бестрофейным. Какие-то единицы из него останутся и будут штурмовать ЧМ-2026. Но основная масса сойдет с дистанции. Бельгия войдет в историю как мегасборная, которая ничего толком не добилась.

Конечно, никто не отберет бронзу ЧМ-2018. Плюс бельгийцы занимали первое место в рейтинге ФИФА. Но кому это интересно, когда нет турнирного золота?