Тренер сборной Турции Монтелла высказался о матче с Австрией на Евро

«Мы не должны позволять эмоциям взять над нами верх; мы не можем думать о реванше (за поражение в товарищеском матче в марте со счетом 6:1 — Прим. “Чемпионата”). Мы знаем, на что способна Австрия, но мы также знаем, на что способны мы сами. Я ожидаю, что на трибунах будет полно красно-белых флагов. До сих пор наши болельщики поддерживали нас очень хорошо. Это даст нам преимущество», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.