Пол Маккартни все предвидел еще полвека назад. Колонка Казанского — о Беллингеме

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаНе начался
тв
19:00РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
тв
22:00АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пол Маккартни все предвидел еще полвека назад. Колонка Казанского — о Беллингеме

Футбол Англии усыпляет. Зато просыпается Денис Казанский, который в своей авторской рубрике «Биг-Ден» восхищается Джудом, вспоминает историю The Beatles и называет Швейцарию фаворитом четвертьфинала.

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Пол Маккартни все предвидел еще полвека назад. Колонка Казанского — о Беллингеме | Источник: Спорт-Экспресс

Однажды Джон Леннон решил пойти на авангардную выставку в Лондоне. Ему пообещали показать работы удивительной японской художницы, которая придет на открытие собственной галереи одетая в… черную кожаную сумку.

Он пошел. Она пришла. Правда, была одета вполне обычно. Что не помешало закрутить роман. Джон Леннон ушел из семьи.

Это был шок для всех его друзей. Особенно для Пола Маккартни, который всегда поддерживал бывшую супругу Леннона Синтию и наслаждался общением с его сыном Джулианом. Он решил как-то помочь пережить эту семейную драму Джулу и подарил ему песню. Ну, а что еще может сэр Пол сделать лучше всех в мире?

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Хэй, Джуд, не грусти.
Возьми грустную песню и сделай ее лучше.
Запомни, дай ей проникнуть в твое сердце,
И тогда ты сделаешь ее лучше.

Сейчас это главная песня Англии. И каждая строчка одной из самых великих песен в истории музыки получает новый смысл.

Всякий раз, когда тебе будет больно,
Не пытайся нести весь мир на своих плечах.
Знаешь, только дураки строят из себя крутых,
Делая этот мир немного холоднее.

Еще до начала Евро в Англии знали, кто будет футбольным спасителем нации.

Джуд Беллингем.

В свои 20 лет в первый же сезон в Мадриде он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и титул лучшего футболиста ла лиги. Один известный футбольный бренд сделал рекламу с образом Джуда и песней The Beatles. По сюжету — английские болельщики живут в мире боли после бесконечных разочарований. Появляется Джуд. Все плачут от счастья. Англия побеждает. Сюжет совпал с реальностью.

Удар Беллингема через себя за несколько секунд до очередного позора изменил абсолютно все в матче Англия — Словакия (2:1 д.в.). Игра, которая могла стереть из памяти жуткое поражение от исландцев (1:2) на Евро-2016 (потому что была еще хуже), вдруг стала победной. Англия в четвертьфинале и готовится к Швейцарии. Джуд на вершине популярности.

Через секунду после уже легендарного удара он кричал толпе «Who else» («Кто, если не я» — англ.).

А действительно, кто еще так мог? Кто еще лидер в английской сборной?

В этом сезоне Беллингем забил уже пять мячей в добавленное время (дважды «Барселоне», «Хетафе» и немецкому «Униону»). Четыре из них стали победными. Сумасшедшая статистика, особенно учитывая, что Джуду за день до игры со Словакией исполнился 21 год.

Его талант заметили еще в шестилетнем возрасте и постепенно вели в главную команду.

Он, пожалуй, лучший пример реализации футбольной программы английской федерации под названием «ДНК Англии». Ее придумал и реализовал Дэн Эшуорт (брат Пола — легендарного экс-спортдира московского «Спартака»). В декабре 2014-го вместе с нынешним главным тренером сборной Гаретом Сатугейтом они запустили этот проект, чтобы выстроить четкую футбольную вертикаль от детских сборных до основной команды.

«Единственное, что меняется — размер футболки». Этот принцип Эшуорта говорит сам за себя. Заметить талант, помочь ему развиться и приготовить к победе на чемпионате мира — коротко суть программы.

Соревнования на уровне сборных начинаются с 16-летнего возраста. В Англии сделали команду 15-летних. Чтобы уже на юниорском уровне, когда дойдет дело до международных турниров, был мощный коллектив (чуть позже стали собирать и команду 14-летних).

Скауты федерации нашли 75 одаренных детей в разных концах страны, провели селекцию и собрали 20 супергероев. Через такой ранний отбор и прошел Джуд Беллингем со своим другом, который теперь играет за другую сборную, и они могут увидеться в финале. Его зовут Джамал Мусиала.

Федерация договаривалась играть с соперниками с разных континентов. Если хочешь выиграть чемпионат мира, то лучше знать, как играет Аргентина, Япония, Турция, а не бесконечно, как было раньше, пинать мяч с Шотландией и Ирландией. Сразу высокие стандарты.

Тренеры довольно творчески подходили к футбольному развитию детей. Например, на теориях не наставники объясняли, в чем командные ошибки ребят, а сами игроки, разбившись по группам, делали доклады тренерам.

Самым красноречивым во всех детских сборных был Джуд. Логично, что он всегда капитанил.

Скоро на его плече появится и повязка национальной сборной. В этом никто не сомневается.

На Евро, своем втором большом турнире, Беллингем играет как вся сборная Англии — неоднозначно. Решающий мяч в ворота сербов, анонимный футбол против Дании, чуть динамичнее против Словении.

В игре против словаков Джуд был одним из главных претендентов на замену в этой разбалансированной команде.

Но Саутгейт, как и весь мир, прекрасно понимает, что Беллингем — это футболист, который может создать гол из ничего. Там, где его не может быть, в тот момент, когда уже нет даже надежды, не то что веры.

Обычный аут Уокера, небольшие касание Гехи, мяч летит в сторону Беллингема. Он работает на инстинкте — бить через себя, единственное возможное решение.

Остальное история.

Можно ли победить на Евро с такой игрой, как у Саутгейта? Нет.

Прагматичные принципы Швейцарии, их выносливость, организованность, мощь, реализация, надежность и уверенность делают команду Якина, на мой взгляд, фаворитом.

Припомнить такой расклад перед большой международной игрой не в пользу Англии с ходу и не смогу. Англия делает любого своего соперника на поле похожим на неуязвимых чемпионов мира по футболу.

Но у этой Англии на Евро есть один козырь, который бьет все рациональное и эмоциональное — результат. Как бы плохо она ни играла, Саутгейт уже в двух матчах от финала. Гол Беллингема не только оставил сборную в игре, но дал игрокам уверенность в собственном характере. И в его статусе.

Когда ничего не получается, когда нужен только один удар в створ ворот — Джуд найдет момент и использует его.

Вдохни и выдохни, Джуд, начинай.

Ты что, ждешь кого-то?

И ты разве не знаешь, что здесь только ты?

Эй, Джуд, у тебя все получится,

У тебя есть все, что нужно.

Сэр Пол Маккартни полвека назад как будто вдохновился футболом Беллингема, а не скандальным событием в жизни своего легендарного друга.

Денис Казанский

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (0:1)
Словакия
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Бельгия
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Чехословакия
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СССР
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ФРГ
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Италия
Италия
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