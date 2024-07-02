Чемпион UFC Топурия прокомментировал выступление Грузии на Евро-2024
Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия в соцсетях отреагировал на выступление сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу.
Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия в соцсетях отреагировал на выступление сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу.
Грузия на первом в своей истории крупном международном турнире сумела дойти до ⅛ финала, где была разгромлена сборной Испании (1:4).
«О вчерашнем матче. Я очень горжусь невероятным выступлением грузинской команды на Чемпионате Европы. Они вошли в историю. С другой стороны, Испанию невозможно остановить. То, что они делают на поле, это не просто футбол, это чистое волшебство», — написал Топурия.
На групповом этапе сборная Грузии набрала четыре очка, уступив Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0).
Топурия родился в грузинской семье, но в 15 лет перебрался в Испанию, где и началась его карьера в смешанных единоборствах. В феврале этого года 27-летний боец одержал победу нокаутом над австралийцем Александром Волкановски и стал первым чемпионом UFC из Испании. В марте Топурия официально получил испанское гражданство.