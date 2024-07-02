Португалия вышла в ¼ финала Евро, обыграв Словению по пенальти

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Встреча проходила во Франкфурте. Первый тайм ознаменовался обилием борьбы и малым количеством моментов. Португальцы владели территориальным преимуществом, периодически угрожали воротам Яна Облака, но словенские защитники держали ситуацию под контролем.

После перерыва Роналду имел возможность открыть счет со штрафного, но Облак надежно отбил мяч кулаками. Звездный португалец не сумел реализовать ни одну из 34 попыток забить со штрафного на чемпионатах Европы, включая четыре попытки в этом матче. Словенцы изредка убегали в контратаки, но добраться до ворот Диогу Кошты им не удавалось.

Матч плавно перетек в дополнительное время. На исходе первого экстра-тайма Диогу Жота ворвался в штрафную и нарвался на колено Вани Дркушича. Главный арбитр встречи Даниэле Орсато указал на точку, однако Облак угадал направление удара Роналду и отразил пенальти. Во втором экстра-тайме Пепе совершил грубую ошибку и подарил мяч Беньямину Шешко, которому не хватило хладнокровия реализовать выход один на один.

Серия пенальти стала звездным моментом вратаря португальцев Диогу Кошты — он потащил все три удара от словенцев. Роналду свой одиннадцатиметровый забил, а победу португальцам принес точный удар Бернарду Силвы.

Сборная Словении покидает турнир, не проиграв ни одного матча на Евро-2024 в основное время. На групповом этапе команда Матьяжа Кека сыграл вничью с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Для словенцев это был первый выход в плей-офф в истории чемпионатов Европы.