Роналду первым в истории не забил два пенальти на Евро

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Форвард не сумел забить 11-метровый в дополнительное время игры ⅛ финала.

Как сообщает аккаунт Mister Chip, Роналду стал первым игроком в истории, который смазал два пенальти за карьеру в финальных турнирах Евро.

Перед игрой со Словенией (сейв вратаря Яна Облака) Роналду также не забил на Евро-2016 против Австрии (попал в штангу).