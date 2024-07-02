Роналду первым в истории не забил два пенальти на Евро
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче плей-офф Евро-2024 против Словении.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче плей-офф Евро-2024 против Словении.
Форвард не сумел забить 11-метровый в дополнительное время игры ⅛ финала.
Как сообщает аккаунт Mister Chip, Роналду стал первым игроком в истории, который смазал два пенальти за карьеру в финальных турнирах Евро.
Перед игрой со Словенией (сейв вратаря Яна Облака) Роналду также не забил на Евро-2016 против Австрии (попал в штангу).
Стоит отметить, что Роналду реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти и помог Португалии пробиться в ¼ финала.