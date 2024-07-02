Бекхэм оценил шутку Радукану на Уимблдоне об игре сборной Англии

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На старте турнира 21-летняя Радукану обыграла 98-ю ракетку мира мексиканку Ренату Сарасуа (7:6, 6:3). В интервью на корте британка сравнила свою игру с выступлением сборной Англии на Евро-2024.

«Просто нужно делать все возможное, чтобы преодолеть эту черту. Честно говоря, после вчерашнего футбола хочется сказать, что безобразная победа тоже считается», — сказала Радукану.

После этого камера выхватила присутствовавшего на матче Дэвида Бекхэма, который явно оценил шутку британской теннисистки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=262714ad174589c6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241779&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.