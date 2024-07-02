Бекхэм оценил шутку Радукану на Уимблдоне об игре сборной Англии
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на шутку британской теннисистки Эммы Радукану после победы в стартовом матче на Уимблдоне.
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на шутку британской теннисистки Эммы Радукану после победы в стартовом матче на Уимблдоне.
На старте турнира 21-летняя Радукану обыграла 98-ю ракетку мира мексиканку Ренату Сарасуа (7:6, 6:3). В интервью на корте британка сравнила свою игру с выступлением сборной Англии на Евро-2024.
«Просто нужно делать все возможное, чтобы преодолеть эту черту. Честно говоря, после вчерашнего футбола хочется сказать, что безобразная победа тоже считается», — сказала Радукану.
После этого камера выхватила присутствовавшего на матче Дэвида Бекхэма, который явно оценил шутку британской теннисистки.
В ⅛ финала Евро-2024 сборная Англии с трудом сумела обыграть команду Словакии (2:1, д.в.). Англичане сравняли счет на пятой добавленной минуте благодаря голу Джуда Беллингема ударом в падении через себя. В четвертьфинале сборная Англии в Дюссельдорфе сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.