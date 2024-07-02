Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере

В понедельник португальцы в серии пенальти обыграли команду Словении — 3:0. Основное и дополнительное время встречи ⅛ финала, прошедшей во Франкфурте-на-Майне, завершилось со счетом 0:0. В концовке первой дополнительной 15-минутки капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти, после ухода команды на перерыв форвард расплакался. В серии послематчевых 11-метровых капитан команды первым поразил ворота Яна Облака. В четвертьфинале португальцы сыграют с французами.

«Нам предстоит тяжелая игра против сборной Франции, и мы будем сражаться. Мы получили заряд энергии, и я всегда буду отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Я собираюсь делать это всю свою жизнь. Я никогда не боялся браться за дело с головой, и сдаваться — это то, чего вы от меня никогда не дождетесь. Но это определенно мой последний Евро», — приводит слова Роналду A Bola со ссылкой на RTP.