Серия пенальти в матче Португалия — Словения стала самой короткой в истории Евро и ЧМ
В понедельник, 1 июля, состоялся матч ⅛ финала Евро-2024, в котором сборная Португалии одержала победу над Словенией.
В понедельник, 1 июля, состоялся матч ⅛ финала Евро-2024, в котором сборная Португалии одержала победу над Словенией.
Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы (3:0).
Серия пенальти уместилась в шесть ударов. Таким образом, серия пенальти в матче Португалия — Словения стала самой короткой в истории Евро и ЧМ.