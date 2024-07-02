Вратарь сборной Португалии Кошта рассказал, как отразил три пенальти

Сборная Португалии в понедельник победила команду Словении по пенальти со счетом 3:0 (основное и дополнительное время — 0:0). На последних минутах дополнительного времени голкипер сборной Португалии отразил удар Беньямина Шешко при выходе один на один. В серии послематчевых пенальти Кошта отразил три 11-метровых удара. Он стал первым голкипером в истории, отразившим все три пенальти в послематчевой серии на Евро.

«Когда я отразил удар Шешко в дополнительное время, я подумал, что должен это сделать, я прочитал его язык тела и смог помочь команде. Это, наверное, лучшая игра в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать. Я следовал своей интуиции. Конечно, мы проанализировали пенальтистов, но игроки меняются, и они меняют технику ударов. Я очень счастлив, что помог команде», — цитирует голкипера официальный сайт турнира.