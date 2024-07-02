Мартинес: Секрет Португалии — Кошта. Он вышел на совершенно новый уровень

«У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо, думаю. Но становится сложно, если мы не забиваем первыми. Также контролировать мяч не помогал и газон. А мы много владели мячом, поэтому было очень тяжело.



Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить.



Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник.



Думаю, секрет Португалии — Диогу Кошта. Он главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд. Нам следует гордиться им», — приводит слова Мартинеса Record.