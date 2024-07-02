Сотни болельщиков встретили вернувшуюся с чемпионата Европы сборную Грузии по футболу
Вечером во вторник запланирована встреча футболистов с болельщиками.
Вечером во вторник запланирована встреча футболистов с болельщиками.
ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Несколько сотен болельщиков сборной Грузии по футболу встретили в Тбилисском международном аэропорту игроков национальной команды, вернувшихся из Германии после участия в чемпионате Европы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Самолет со сборной Грузии приземлился в Тбилиси около 9 часов по местному времени (8:00 мск). Несмотря на то, что многие жители города, в том числе дети, хотели взять у игроков автографы и сфотографироваться с кумирами, футболисты, выйдя из VIP-терминала аэропорта, сразу же сели в автобус, на котором проехали между рядов болельщиков. Игроки располагались также в микроавтобусах, следовавших за автобусом, однако стекла были сильно затемнены и болельщики не могли разглядеть футболистов.
Вечером во вторник запланирована встреча футболистов с болельщиками. Игроки грузинской сборной проедут на открытом автобусе по центральному проспекту Чавчавадзе до площади Свободы, где со сцены поприветствуют граждан.
30 июня сборная Грузии уступила испанцам со счетом 1:4 в матче ⅛ финала чемпионата Европы. Несмотря на это, выступление грузинской команды на турнире было воспринято в стране очень позитивно, ведь сборная впервые участвовала в крупном международном турнире. В заключительном матче группового этапа сборная Грузии сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:0, что позволило ей занять третье место в квартете F и пробиться в плей-офф.