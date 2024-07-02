Джон Терри назвал позором насмешку Би-би-си над Роналду
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри раскритиковал телеканал Би-би-си за насмешку в адрес нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри раскритиковал телеканал Би-би-си за насмешку в адрес нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Вчера, 1 июля, сборная Португалии обыграла Словению в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 пен.) в ⅛ финала Евро-2024.
В дополнительное время на исходе первого экстра-тайма Диогу Жота ворвался в штрафную и нарвался на колено Вани Дркушича. Главный арбитр встречи Даниэле Орсато указал на точку, однако Облак угадал направление удара Роналду и отразил пенальти. На повторе этого момента в трансляции Би-би-си показали плашку «Misstiano Penaldo», в котором обыгрывались имя и фамилия футболиста, а также слова «промах» и «пенальти».
«ВВС, это позор!» — написал Терри в одной из соцсетей.
В серии послематчевых пенальти 39-летний реализовал 11-метровый удар.
Сборная Португалии вышла в ¼ финала чемпионата Европы в седьмой раз за восемь последних турниров. В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса сыграет со сборной Франции, которая обыграла Бельгию со счетом 1:0. Встреча пройдет в Гамбурге в пятницу, 5 июля.