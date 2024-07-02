Джон Терри назвал позором насмешку Би-би-си над Роналду

В дополнительное время на исходе первого экстра-тайма Диогу Жота ворвался в штрафную и нарвался на колено Вани Дркушича. Главный арбитр встречи Даниэле Орсато указал на точку, однако Облак угадал направление удара Роналду и отразил пенальти. На повторе этого момента в трансляции Би-би-си показали плашку «Misstiano Penaldo», в котором обыгрывались имя и фамилия футболиста, а также слова «промах» и «пенальти».