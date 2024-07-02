Хаманн: Роналду думает только о себе, его реакция в матче со Словенией постыдна

«39-летний футболист играет 120 минут, не реализует пенальти. Должен сказать, что я поверил во всю эту ересь, что Роналду теперь стал командным игроком, потому что сейчас он нуждается в команде больше, чем когда-либо. Я поверил в это, но думаю, что сегодня он показал своё истинное лицо. Он промахивается с пенальти, начинает плакать на поле, плачет в перерыве дополнительного времени. И я думаю: “Всё вертится вокруг тебя”. В команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах — не всё крутится вокруг тебя. Я стараюсь быть объективным, но я болел за Словению, потому что считал эту реакцию постыдной. Я никогда не видел ничего подобного, потому что, как только ты начинаешь показывать эмоции, как только становишься эмоциональным, это конец. К его чести, Роналду первым пробил пенальти в серии и пробил хорошо. Но, как я уже сказал, я поверил во всю эту ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, а это абсолютная чушь. Он думает только о себе», — приводит слова Хаманна Daily Mail.