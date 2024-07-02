Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024 по ожидаемым голам

Топ-10 худших игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-2,9).
5. Александр Митрович (-1,8).
6. Антуан Гризманн (-1,6).
9. Расмус Хойлунд (-1,4).
10. Бруно Петкович (-1,3).
Напомним, сборная Франции играла в ⅛ финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали победу с минимальным счётом и прошли в четвертьфинал. Сборная Португалии встречалась со Словенией.
Эта игра состоялась накануне, 1 июля, и прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.