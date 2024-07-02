Неизвестный Рангник: почему он такой властный и не любит прозвище Профессор

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаНе начался
тв
19:00РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
тв
22:00АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:53 (мск), источник: Sports

Неизвестный Рангник: почему он такой властный и не любит прозвище Профессор

Не диктатор, а преподаватель.

Наверх
Источник: Reuters

Рангник так давно в футболе, что первое тренерское правило сформулировал сорок лет назад, после отпуска на Майорке: игроки никогда не должны видеть тебя пьяным, это меняет восприятие и рушит авторитет.

Забота об имидже и прогрессивные взгляды на тактику еще до дебюта в Бундеслиге обеспечили Рангнику прозвище Профессор. Причем родилось оно вовсе не как комплимент.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 2.07.2024, 22:00

Австрия-Турция-

Во Второй Бундеслиге Ральф начал с двух побед, и третий матч его «Ульма» — против «Арминии» 13 августа 1998-го — впервые в истории клуба показали по национальному ТВ.

«Ульм» победил 6:2, и вскоре к команде нагрянула съемочная группа. Рангника сняли в музее Эйнштейна и Ульмском соборе, а потом позвали в студию, где ведущий Михаэль Штайнбрехер достал тактическую доску и предложил за две минуты объяснить, как играет «Ульм».

Рангник рассказал о зонном прессинге, удивив болельщиков открытостью и доходчивостью (в Германии 90-х так не говорили о футболе даже в раздевалках) и тем же возмутив опытных коллег — вплоть до Эриха Риббека из сборной.

Источник: Кадр из трансляции

Что он себе позволяет? Не играл и не тренировал в Бундеслиге, а еще лезет куда-то со своими фишками. Очкарик, ботаник, теоретик. Профессор.

Рангник полюбил английский футбол за 42 года до назначения в «МЮ»

Рангник не любит, когда его называют Профессором, и уточняет, что не имеет отношения к науке. В Штутгартском Университете он учился на преподавателя английского и физкультуры, а в 21 год перебрался по обмену в Университет Сассекса в Брайтоне.

Ральф поселился в английской семье и дважды в неделю ездил на поезде в Ливерпуль и Лондон, на матчи Первого дивизиона: наслаждался атмосферой «Хайбери» с «Энфилдом» и мечтал там играть, но после трех сезонов в молодежке «Штутгарта» оказался недостаточно хорош для «Брайтона».

Да и разрешения на работу немецкий студент не имел, так что утешился любительским «Саутвиком» в Лиге графства Сассекс. Команда тренировалась дважды в неделю, а на первую игру Рангника — против «Стейнинг Таун» — собралось 154 болельщика.

Игрок «Саутвика» Гари Браун вспоминал: Рангника удивило, что его новая команда обходилась без разминки и впервые выходила на поле за несколько минут до стартового свистка, поэтому Ральф приезжал на стадион на два часа раньше всех и готовился самостоятельно.

Первый выездной матч, в Чичестере, обернулся драмой: толкнули сзади и сломали три ребра, одно из них прокололо легкое. Ральф еле дышал и не понимал, почему другие футболисты смотрят на него безучастно.

Оказалось, в Англии при серьезной травме к игроку запрещалось прикасаться всем, кроме врачей. Рангник подзадержался в Чичестере и провел три недели в палате с пациентами 60−80 лет. Потом три месяца восстанавливался, но все равно назвал год в Англии одним из самых счастливых в жизни.

Рангника впечатлило, как игроки подбадривали и мотивировали друг друга на поле, а его помощник в «Хоффенхайме» Петер Цайдлер говорил, что Ральф и десятилетия спустя следил за английским футболом — даже за низшими лигами.

В 2016-м Рангник травмировал бедро, празднуя выход «Лейпцига» в Бундеслигу (поскользнулся, пытаясь избежать пивного душа от форварда Дэви Зельке), а через два месяца отправился на собеседование в Англию — как кандидат на пост нового главного тренера сборной.

Пригласил технической директор Футбольной Ассоциации Дэн Эшуорт, который четырьмя годами ранее звал Ральфа в «Вест Бромвич». Дэн уверял: если бы все зависело от него, Ходжсона, вероятно, заменил бы именно Рангник, но некоторые люди во главе Ассоциации хотели англичанина, и назначили Эллардайса.

Спустя четыре года о Рангнике снова вспомнили в Англии. «Саутвик» разорился, и его болельщик, музыкант Джон Бэйн, попросил спортивного директора «Лейпцига» поучаствовать в возрождении клуба.

Бэйн отметил, что был на седьмом небе от счастья, когда Рангник перевел любительскому клубу, за который сыграл всего 11 матчей, тысячу фунтов. «Очевидно, он очень славный парень», — заключил Джон.

Источник: PICTURE POINT/ullstein bild via Getty Images

Рангник вдохновлялся прессингом Лобановского, а перед Евро-2008 пророчил России место в финале

Через несколько лет после возвращения из Сассекса Рангник стал играющим тренером «Виктории Бакнанг» в Шестой немецкой лиге. Вскоре на сборы в Руйт приехало киевское «Динамо», сыграв в том числе с командой Ральфа.

«Матч проходил в феврале на искусственном покрытии, — вспоминал Рангник. — Поле было ужасным. Я был играющим тренером, и в какой-то момент мне показалось, что в “Виктории” на три человека меньше. Я даже на поле быстренько всех пересчитал.

Нет, футболистов было поровну. Динамовцы просто оказались на три головы выше нас. После этого я ездил в Руйт на каждую тренировку Лобановского. Узнал для себя много нового. Динамовцы играли в совсем другой футбол.

[Больше всего впечатлил] прессинг. Помню, кто-то из немецких журналистов тогда спросил Лобановского: “В чем суть современной футбольной философии?” Мэтр ответил: “Прессинг. На всех участках поля”.

Он был не из тех, кто много говорил. Когда я попытался с помощью переводчика задать ему несколько вопросов, сразу понял: это не очень коммуникабельный человек».

Рангник, напротив, восхищал немецких журналистов словоохотливостью. А иногда поражал: тренируя «Ганновер», признался, что просил игроков класть под щиток бумажку с именем близкого человека (на удачу), и что его нападающий Мохамаду Идриссу боролся с бактериальной инфекцией в интимной зоне.

Рангник удивлял и смелыми прогнозами. Скажем, накануне Евро-2008 (не перед плей-офф или полуфиналами, а перед турниром!) заявил, что в финале встретятся Германия и Россия.

«Это чуть было не случилось, — сокрушался Рангник в конце 2008-го. — Ну, а почему я столь высокого мнения о вашем футболе? Прекрасно представляю уровень Гуса Хиддинка и знаю, какой большой потенциал у ваших игроков. И речь не только об Аршавине или Павлюченко.

Во многих российских клубах есть по-настоящему хорошие футболисты. Когда видишь гигантские размеры вашей страны, то понимаешь, какие там огромные возможности. По мне, на Евро-2008 Россия в двух-трех играх показала лучший на турнире футбол».

Рангник воспринимает новые команды как компьютер с пустым жестким диском, который можно настроить под себя.

Источник: РИА "Новости"

Через 13 лет после интервью-оды нашему футболу Рангник стал крипто-спортдиром «Локо» и был куда менее общителен. И дело не только в уходе от репортерских вопросов. Ведран Чорлука рассказывал, что в первую неделю Рангник не поздоровался ни с одним тренером — лишь молча бродил у поля.

В нахальстве, высокомерии и диктаторском стиле управления Рангника упрекали и раньше. Игравший у него в «Хоффенхайме» Карлос Эдуардо после перехода в «Рубин» жаловался: «Ему нравились те, кто всегда говорили “да” и во всем соглашались с его мнением».

Через десять лет после продажи Карлоса Эдуардо, весной 2020-го, Рангник готовился возглавить «Милан». Обсудил сотрудничество с исполнительным директором Иваном Газидисом, взялся за итальянский и заявил, что ему важно иметь влияние в клубе и право быстро принимать кадровые решения.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал быстро: «Немецкий тренер, говоря об управленческой роли в спортивной и технической областях, вторгается в сферу работы профессионалов с действующими контрактами. Ему бы научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский».

Рангник сожалел, что тогда не сложилось, ведь «Милан» Арриго Сакки конца восьмидесятых — второй (после Лобановского) источник его тренерского вдохновения. В то же время в интервью австрийскому журналу Ballesterer Ральф подчеркнул: успеха он добивался только там, где был больше, чем тренером.

Он привык к (вынужденно) широким полномочиям в первые 15 лет тренерской карьеры, когда управлял маленькими командами с ограниченным штатом, так что в «Штутгарте» с «Шальке» продолжал следить за работой пресс-атташе, спеца по уходу за газоном, водителя автобуса и не молчал, если те не устраивали.

Источник: Reuters

«Мне нравится быть тренером, но успех команды зависит от массы составляющих, — говорил Рангник. — Проблема многих клубов, особенно традиционных [вроде “Шальке” со “Штутгартом”], в том, что у них нет половины составляющих успеха.

Скажем, “Шальке” я принял на предпоследнем месте и после финиша на втором попросил нанять видеоаналитика и психолога. [Глава клуба] Руди Ассауэр ответил: “Если ребятам понадобится психолог, отправь их ко мне. Обходились без этого [психолога и видеоаналитика] раньше — обойдемся и сейчас”.

Рангник добавил, что не встречал такого же самоуверенного консерватизма в “Хоффенхайме”, “Зальцбурге” и “Лейпциге”, где руководство было открыто к новациям.

Сын агента Николая Шпилевского Алексей (Рангник ужинал в Беларуси у его бабушки, когда приезжал просматривать Александра Глеба) работал в академии «Лейпцига» и вспоминал, что после первых дней работы Ральф собирался всех уволить и набрать под свое видение новую команду.

— Ему нужны были молодые и целеустремленные, которых можно формировать. Он приводил пример нового компьютера: «Жесткий диск пустой, на него еще не установили программ, поэтому можно настроить под себя».

Источник: Karina Hessland/Bongarts/Getty Images

Рангник был настолько уверен в успехе с Австрией, что еще до старта отбора искал сборной жилье на Евро-2024

В «Локомотив» Рангник устроил не только знакомых тренеров, но и физиотерапевта, директора по медицине и шеф-скаута. А поваров отправил на курсы диетологии и запретил игрокам сладости и фастфуд.

В «МЮ» Рангник привел спортивного психолога Сашу Лензе и установил на базе специальные громко тикающие часы для отработки прессинга (возврат мяча в течение 8 секунд и доведение атаки до удара за 10).

В «Локо» и «МЮ» Ральф столкнулся с тем же консервативным отторжением, что и в «Шальке», но в сборной Австрии ожидалось другое отношение — многие игроки вышли из системы «Ред Булла», да и авторитет Рангника в стране куда выше, чем в России и Англии.

Предыдущий тренер австрийцев — Франко Фода — вышел в ⅛ финала Евро-2020, но пролетел мимо ЧМ и ставил такой заунывный, опасливый футбол, что на его последнем домашнем матче — с Шотландией — венский стадион «Эрнст Хаппель» едва заполнился на 10%.

Источник: Michael Molzar/SEPA.Media /Getty Images

Приветствуя Рангника, президент Австрийской федерации футбола Йоханн Гартнер заявил, что не будет возражать, если Ральф поменяет в сборной вообще все: штат, психологию, тактику, состав и даже домашний стадион. Правда, не все в Австрии были так рады Рангнику.

Второй футболист Европы-1978 Ханс Кранкль заявил, что ждал во главе сборной австрийца, а не высокомерного немца, возомнившего себя изобретателем футбола, а фанаты «Рапида» (их клуб не выигрывал чемпионат после прихода Рангника в «Зальцбург») заблокировали переезд сборной на свой стадион.

Но в руководстве австрийского футбола Рангнику доверяли так же, как когда-то в «Хоффенхайме» и «РБ», и он снова делал все, что считал нужным. Настоял на световых шоу перед матчами, лично проверял звуковую систему на стадионе в Линце и уже осенью 2022-го отправил помощников на поиск жилья на Евро-2024.

Да, еще до старта отбора.

Рангник считает себя не диктатором и не профессором, а преподавателем футбола

Забитцер с Лаймером прониклись идеями Рангника куда охотнее и быстрее, чем Баринов с Роналду, и заиграли так, что на последние товарищеские матчи перед Евро-2024 пришло 36−38 тысяч зрителей. После 6 тысяч на последнем матче с Фодой.

Два месяца назад «Бавария» предложила Ральфу зарплату в 10 раз выше, чем в сборной, но в последние годы Рангник, кажется, окончательно убедился, где ему стоит работать, а где — ни в коем случае. И вежливо отказал. Остался там, где его не считают ни профессором, ни диктатором, воспринимая тем, кем он себя и видит.

Источник: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

«Я лингвист и верю в силу языка, — говорит Рангник. — В Германии наша профессия называется “преподаватель футбола”. Мы доносим наше представление о футболе до умов и сердец игроков.

Что объединяет всех хороших учителей? Они любят свой предмет и хотят, чтобы его полюбили ученики. Для этого нужно быть понятными, интересными, чуткими, отзывчивыми, но по необходимости — строгими.

Игроки должны приходить к тренеру с радостью. Их должны радовать не только победы, но и ощущение: “Тренер нас ценит, мы ему нравимся”. Прозвучит пафосно, но я люблю своих игроков и с нетерпением жду каждой новой встречи.

В Австрии людям нравится казаться меньше, чем они есть на самом деле. Стартуя в “Зальцбурге” в 2012-м, я сказал [спортивному координатору] Кристофу Фройнду: “Хочу регулярно брать титулы и играть в Лиге чемпионов. А еще находить молодых игроков и тренеров, развивать и продавать за восьмизначные суммы”.

Кристоф посмотрел на меня и, должно быть, подумал: “Этот немец сумасшедший. Австрия — страна лыжников”. Но почему-то, что получилось у “Базеля” в Швейцарии, не могло сработать в “Зальцбурге”? Мы должны мыслить масштабно. Иначе, чем раньше.

Так и сейчас со сборной. У нас отличная команда. В сильнейшем составе, хорошо подготовленные, с правильным планом на матч и хорошим настроем мы можем обыграть на Евро любого соперника».

Автор: Денис Романцов

Нидерланды
2:3
Первый тайм: 0:1
Австрия
Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Все фотогалереи
ВидеоФото
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
24Яркие болельщики Евро-2024
33Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
21Украина вылетела с Евро
24Англия и Словения вышли в плей-офф
Главные темы
Что в сетке плей-офф? Мбаппе против Роналду и еще две пары 1/4
Бенефис вратаря Португалии: Кошта отразил все пенальти словенцев
Пол Маккартни все предвидел полвека назад. Колонка о Беллингеме
Неизвестный Рангник: властный, но не любит прозвище Профессор
Невеста Роналду стала самой-самой среди жён футболистов: фото очаровательной Джорджины Родригес
Джон Терри назвал позором насмешку Би-би-си над Роналду
Серия пенальти в матче Португалия — Словения стала самой короткой в истории Евро и ЧМ
Мартинес: Секрет Португалии — Кошта. Он вышел на совершенно новый уровень
Пережившему 2 клинические смерти Кушанашвили привезли ноутбук в больницу, чтобы он посмотрел матч Грузии с Испанией
Вратарь сборной Португалии Кошта рассказал, как отразил три пенальти
Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере
Тедеско признался, что хочет продолжить работу в сборной Бельгии
Крах Бельгии и дикая развязка в матче Португалии. Что творится на чемпионате Европы
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кошта признан лучшим игроком матча Португалия — Словения
От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Бекхэм оценил шутку Радукану на Уимблдоне об игре сборной Англии
Португалия вышла в ¼ финала Евро, обыграв Словению по пенальти
Роналду первым в истории не забил два пенальти на Евро
Чемпион UFC Топурия прокомментировал выступление Грузии на Евро-2024
«Тупой». Де Брейне ушел с пресс-конференции после вопроса журналиста о «золотом поколении» сборной Бельгии
Тренер сборной Турции Монтелла высказался о матче с Австрией на Евро
«Позорище!» Фанаты разносят Мбаппе за отвратительный поступок: что он натворил
Чалов: Болел за Грузию, но испанцы — главный фаворит Евро. Думаю, будут играть в финале точно
Позорный конец крутейшего поколения Бельгии. Им прочили все титулы, а они не взяли вообще ничего
41-летний Пепе стал самым возрастным участником плей-офф в истории ЧМ или Евро
Тренер сборной Бельгии Тедеско прокомментировал вылет команды в ⅛ финала Евро-2024
Дешам: Франция создала больше моментов. Давайте насладимся выходом в четвертьфинал
Радимов заявил, что Тедеско должен уйти из сборной Бельгии
Де Брейне — о поражении от Франции: «План Бельгии работал хорошо на протяжении 85 минут»
Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!
Стало известно, кто признан лучшим игроком матча Франция — Бельгия в ⅛ финала Евро-2024
Португалия — Словения: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Кварацхелия впервые высказался о вылете сборной Грузии с Евро-2024
Франция с трудом обыграла Бельгию и вышла в ¼ финала Евро-2024
«Я говорил, что мы дойдем до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро
Нойер: Сборная Германии давно готова стать чемпионом Европы
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Куман: Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии
Киммих: Германия хочет наконец обыграть Испанию
УЕФА открыл дело против Беллингема после матча со Словакией
Франция — Бельгия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Тарханов: Сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь