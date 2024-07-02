Неизвестный Рангник: почему он такой властный и не любит прозвище Профессор

Рангник так давно в футболе, что первое тренерское правило сформулировал сорок лет назад, после отпуска на Майорке: игроки никогда не должны видеть тебя пьяным, это меняет восприятие и рушит авторитет.

Забота об имидже и прогрессивные взгляды на тактику еще до дебюта в Бундеслиге обеспечили Рангнику прозвище Профессор. Причем родилось оно вовсе не как комплимент.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 2.07.2024, 22:00 Австрия - Турция -

Во Второй Бундеслиге Ральф начал с двух побед, и третий матч его «Ульма» — против «Арминии» 13 августа 1998-го — впервые в истории клуба показали по национальному ТВ.

«Ульм» победил 6:2, и вскоре к команде нагрянула съемочная группа. Рангника сняли в музее Эйнштейна и Ульмском соборе, а потом позвали в студию, где ведущий Михаэль Штайнбрехер достал тактическую доску и предложил за две минуты объяснить, как играет «Ульм».

Рангник рассказал о зонном прессинге, удивив болельщиков открытостью и доходчивостью (в Германии 90-х так не говорили о футболе даже в раздевалках) и тем же возмутив опытных коллег — вплоть до Эриха Риббека из сборной.

Источник: Кадр из трансляции

Что он себе позволяет? Не играл и не тренировал в Бундеслиге, а еще лезет куда-то со своими фишками. Очкарик, ботаник, теоретик. Профессор.

Рангник полюбил английский футбол за 42 года до назначения в «МЮ»

Рангник не любит, когда его называют Профессором, и уточняет, что не имеет отношения к науке. В Штутгартском Университете он учился на преподавателя английского и физкультуры, а в 21 год перебрался по обмену в Университет Сассекса в Брайтоне.

Ральф поселился в английской семье и дважды в неделю ездил на поезде в Ливерпуль и Лондон, на матчи Первого дивизиона: наслаждался атмосферой «Хайбери» с «Энфилдом» и мечтал там играть, но после трех сезонов в молодежке «Штутгарта» оказался недостаточно хорош для «Брайтона».

Да и разрешения на работу немецкий студент не имел, так что утешился любительским «Саутвиком» в Лиге графства Сассекс. Команда тренировалась дважды в неделю, а на первую игру Рангника — против «Стейнинг Таун» — собралось 154 болельщика.

Игрок «Саутвика» Гари Браун вспоминал: Рангника удивило, что его новая команда обходилась без разминки и впервые выходила на поле за несколько минут до стартового свистка, поэтому Ральф приезжал на стадион на два часа раньше всех и готовился самостоятельно.

Первый выездной матч, в Чичестере, обернулся драмой: толкнули сзади и сломали три ребра, одно из них прокололо легкое. Ральф еле дышал и не понимал, почему другие футболисты смотрят на него безучастно.

Оказалось, в Англии при серьезной травме к игроку запрещалось прикасаться всем, кроме врачей. Рангник подзадержался в Чичестере и провел три недели в палате с пациентами 60−80 лет. Потом три месяца восстанавливался, но все равно назвал год в Англии одним из самых счастливых в жизни.

Рангника впечатлило, как игроки подбадривали и мотивировали друг друга на поле, а его помощник в «Хоффенхайме» Петер Цайдлер говорил, что Ральф и десятилетия спустя следил за английским футболом — даже за низшими лигами.

В 2016-м Рангник травмировал бедро, празднуя выход «Лейпцига» в Бундеслигу (поскользнулся, пытаясь избежать пивного душа от форварда Дэви Зельке), а через два месяца отправился на собеседование в Англию — как кандидат на пост нового главного тренера сборной.

Пригласил технической директор Футбольной Ассоциации Дэн Эшуорт, который четырьмя годами ранее звал Ральфа в «Вест Бромвич». Дэн уверял: если бы все зависело от него, Ходжсона, вероятно, заменил бы именно Рангник, но некоторые люди во главе Ассоциации хотели англичанина, и назначили Эллардайса.

Спустя четыре года о Рангнике снова вспомнили в Англии. «Саутвик» разорился, и его болельщик, музыкант Джон Бэйн, попросил спортивного директора «Лейпцига» поучаствовать в возрождении клуба.

Бэйн отметил, что был на седьмом небе от счастья, когда Рангник перевел любительскому клубу, за который сыграл всего 11 матчей, тысячу фунтов. «Очевидно, он очень славный парень», — заключил Джон.

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Рангник вдохновлялся прессингом Лобановского, а перед Евро-2008 пророчил России место в финале

Через несколько лет после возвращения из Сассекса Рангник стал играющим тренером «Виктории Бакнанг» в Шестой немецкой лиге. Вскоре на сборы в Руйт приехало киевское «Динамо», сыграв в том числе с командой Ральфа.

«Матч проходил в феврале на искусственном покрытии, — вспоминал Рангник. — Поле было ужасным. Я был играющим тренером, и в какой-то момент мне показалось, что в “Виктории” на три человека меньше. Я даже на поле быстренько всех пересчитал.



Нет, футболистов было поровну. Динамовцы просто оказались на три головы выше нас. После этого я ездил в Руйт на каждую тренировку Лобановского. Узнал для себя много нового. Динамовцы играли в совсем другой футбол.



[Больше всего впечатлил] прессинг. Помню, кто-то из немецких журналистов тогда спросил Лобановского: “В чем суть современной футбольной философии?” Мэтр ответил: “Прессинг. На всех участках поля”.



Он был не из тех, кто много говорил. Когда я попытался с помощью переводчика задать ему несколько вопросов, сразу понял: это не очень коммуникабельный человек».

Рангник, напротив, восхищал немецких журналистов словоохотливостью. А иногда поражал: тренируя «Ганновер», признался, что просил игроков класть под щиток бумажку с именем близкого человека (на удачу), и что его нападающий Мохамаду Идриссу боролся с бактериальной инфекцией в интимной зоне.

Рангник удивлял и смелыми прогнозами. Скажем, накануне Евро-2008 (не перед плей-офф или полуфиналами, а перед турниром!) заявил, что в финале встретятся Германия и Россия.

«Это чуть было не случилось, — сокрушался Рангник в конце 2008-го. — Ну, а почему я столь высокого мнения о вашем футболе? Прекрасно представляю уровень Гуса Хиддинка и знаю, какой большой потенциал у ваших игроков. И речь не только об Аршавине или Павлюченко.



Во многих российских клубах есть по-настоящему хорошие футболисты. Когда видишь гигантские размеры вашей страны, то понимаешь, какие там огромные возможности. По мне, на Евро-2008 Россия в двух-трех играх показала лучший на турнире футбол».

Рангник воспринимает новые команды как компьютер с пустым жестким диском, который можно настроить под себя.

Через 13 лет после интервью-оды нашему футболу Рангник стал крипто-спортдиром «Локо» и был куда менее общителен. И дело не только в уходе от репортерских вопросов. Ведран Чорлука рассказывал, что в первую неделю Рангник не поздоровался ни с одним тренером — лишь молча бродил у поля.

В нахальстве, высокомерии и диктаторском стиле управления Рангника упрекали и раньше. Игравший у него в «Хоффенхайме» Карлос Эдуардо после перехода в «Рубин» жаловался: «Ему нравились те, кто всегда говорили “да” и во всем соглашались с его мнением».

Через десять лет после продажи Карлоса Эдуардо, весной 2020-го, Рангник готовился возглавить «Милан». Обсудил сотрудничество с исполнительным директором Иваном Газидисом, взялся за итальянский и заявил, что ему важно иметь влияние в клубе и право быстро принимать кадровые решения.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал быстро: «Немецкий тренер, говоря об управленческой роли в спортивной и технической областях, вторгается в сферу работы профессионалов с действующими контрактами. Ему бы научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский».

Рангник сожалел, что тогда не сложилось, ведь «Милан» Арриго Сакки конца восьмидесятых — второй (после Лобановского) источник его тренерского вдохновения. В то же время в интервью австрийскому журналу Ballesterer Ральф подчеркнул: успеха он добивался только там, где был больше, чем тренером.

Он привык к (вынужденно) широким полномочиям в первые 15 лет тренерской карьеры, когда управлял маленькими командами с ограниченным штатом, так что в «Штутгарте» с «Шальке» продолжал следить за работой пресс-атташе, спеца по уходу за газоном, водителя автобуса и не молчал, если те не устраивали.

«Мне нравится быть тренером, но успех команды зависит от массы составляющих, — говорил Рангник. — Проблема многих клубов, особенно традиционных [вроде “Шальке” со “Штутгартом”], в том, что у них нет половины составляющих успеха.

Скажем, “Шальке” я принял на предпоследнем месте и после финиша на втором попросил нанять видеоаналитика и психолога. [Глава клуба] Руди Ассауэр ответил: “Если ребятам понадобится психолог, отправь их ко мне. Обходились без этого [психолога и видеоаналитика] раньше — обойдемся и сейчас”.

Рангник добавил, что не встречал такого же самоуверенного консерватизма в “Хоффенхайме”, “Зальцбурге” и “Лейпциге”, где руководство было открыто к новациям.

Сын агента Николая Шпилевского Алексей (Рангник ужинал в Беларуси у его бабушки, когда приезжал просматривать Александра Глеба) работал в академии «Лейпцига» и вспоминал, что после первых дней работы Ральф собирался всех уволить и набрать под свое видение новую команду.

— Ему нужны были молодые и целеустремленные, которых можно формировать. Он приводил пример нового компьютера: «Жесткий диск пустой, на него еще не установили программ, поэтому можно настроить под себя».

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Рангник был настолько уверен в успехе с Австрией, что еще до старта отбора искал сборной жилье на Евро-2024

В «Локомотив» Рангник устроил не только знакомых тренеров, но и физиотерапевта, директора по медицине и шеф-скаута. А поваров отправил на курсы диетологии и запретил игрокам сладости и фастфуд.

В «МЮ» Рангник привел спортивного психолога Сашу Лензе и установил на базе специальные громко тикающие часы для отработки прессинга (возврат мяча в течение 8 секунд и доведение атаки до удара за 10).

В «Локо» и «МЮ» Ральф столкнулся с тем же консервативным отторжением, что и в «Шальке», но в сборной Австрии ожидалось другое отношение — многие игроки вышли из системы «Ред Булла», да и авторитет Рангника в стране куда выше, чем в России и Англии.

Предыдущий тренер австрийцев — Франко Фода — вышел в ⅛ финала Евро-2020, но пролетел мимо ЧМ и ставил такой заунывный, опасливый футбол, что на его последнем домашнем матче — с Шотландией — венский стадион «Эрнст Хаппель» едва заполнился на 10%.

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Приветствуя Рангника, президент Австрийской федерации футбола Йоханн Гартнер заявил, что не будет возражать, если Ральф поменяет в сборной вообще все: штат, психологию, тактику, состав и даже домашний стадион. Правда, не все в Австрии были так рады Рангнику.

Второй футболист Европы-1978 Ханс Кранкль заявил, что ждал во главе сборной австрийца, а не высокомерного немца, возомнившего себя изобретателем футбола, а фанаты «Рапида» (их клуб не выигрывал чемпионат после прихода Рангника в «Зальцбург») заблокировали переезд сборной на свой стадион.

Но в руководстве австрийского футбола Рангнику доверяли так же, как когда-то в «Хоффенхайме» и «РБ», и он снова делал все, что считал нужным. Настоял на световых шоу перед матчами, лично проверял звуковую систему на стадионе в Линце и уже осенью 2022-го отправил помощников на поиск жилья на Евро-2024.

Да, еще до старта отбора.

Рангник считает себя не диктатором и не профессором, а преподавателем футбола

Забитцер с Лаймером прониклись идеями Рангника куда охотнее и быстрее, чем Баринов с Роналду, и заиграли так, что на последние товарищеские матчи перед Евро-2024 пришло 36−38 тысяч зрителей. После 6 тысяч на последнем матче с Фодой.

Два месяца назад «Бавария» предложила Ральфу зарплату в 10 раз выше, чем в сборной, но в последние годы Рангник, кажется, окончательно убедился, где ему стоит работать, а где — ни в коем случае. И вежливо отказал. Остался там, где его не считают ни профессором, ни диктатором, воспринимая тем, кем он себя и видит.

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«Я лингвист и верю в силу языка, — говорит Рангник. — В Германии наша профессия называется “преподаватель футбола”. Мы доносим наше представление о футболе до умов и сердец игроков.



Что объединяет всех хороших учителей? Они любят свой предмет и хотят, чтобы его полюбили ученики. Для этого нужно быть понятными, интересными, чуткими, отзывчивыми, но по необходимости — строгими.



Игроки должны приходить к тренеру с радостью. Их должны радовать не только победы, но и ощущение: “Тренер нас ценит, мы ему нравимся”. Прозвучит пафосно, но я люблю своих игроков и с нетерпением жду каждой новой встречи.



В Австрии людям нравится казаться меньше, чем они есть на самом деле. Стартуя в “Зальцбурге” в 2012-м, я сказал [спортивному координатору] Кристофу Фройнду: “Хочу регулярно брать титулы и играть в Лиге чемпионов. А еще находить молодых игроков и тренеров, развивать и продавать за восьмизначные суммы”.



Кристоф посмотрел на меня и, должно быть, подумал: “Этот немец сумасшедший. Австрия — страна лыжников”. Но почему-то, что получилось у “Базеля” в Швейцарии, не могло сработать в “Зальцбурге”? Мы должны мыслить масштабно. Иначе, чем раньше.



Так и сейчас со сборной. У нас отличная команда. В сильнейшем составе, хорошо подготовленные, с правильным планом на матч и хорошим настроем мы можем обыграть на Евро любого соперника».