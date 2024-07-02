Журналист, которого Де Брейне назвал тупым, ответил футболисту
Итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал резкую реакцию полузащитника Бельгии Кевина Де Брейне на его вопрос после матча ⅛ финала Евро-2024 с Францией (0:1).
Итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал резкую реакцию полузащитника Бельгии Кевина Де Брейне на его вопрос после матча ⅛ финала Евро-2024 с Францией (0:1).
1 июля сборная Бельгии уступила в матче ⅛ финала Франции (0:1). На пресс-конференции Танкреди Палмери задал вопрос лидеру сборной Бельгии Кевину Де Брейне, почему «золотое» поколение национальной команды на крупных турнирах так ничего и не добилось.
Бельгийский футболист ответил, что у Франции, Англии, Испании и Германии тоже «золотое поколение», после чего назвал журналиста тупым и ушел с пресс-конференции.
«Де Брейне только что назвал меня тупым. Эй, Кевин, небольшое напоминание: “золотые поколения” Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты сказал, играли в финалах! Типичный футболист, который хочет, чтобы ему говорили только о том, как он хорош. Испорченный ребенок», — написал Палмери в социальных сетях.
В четвертьфинале, который состоится 5 июля в Гамбурге, сборная Франции сыграет с Португалией.