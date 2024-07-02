Румыния — Нидерланды: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Румыния: Флорин Ницэ, Андрей Рацу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Василе Магош, Мариус Марин, Янис Хаджи, Резван Марин, Николае Станчу (капитан), Денис Дрэгуш, Деннис Ман.

Нидерланды: Барт Вербрюгген, Вирджил ван Дайк (капитан), Натан Аке, Стефан де Врей, Дензел Думфрис, Тиджани Рейндерс, Йерди Схаутен, Хави Симонс, Коди Гакпо, Стивен Бергвейн, Мемфис Депай.

Сборная Румынии вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2000 года. Тогда румыны в четвертьфинале уступили итальянцам (0:2). После этого Румыния дважды не сумела преодолеть групповой этап, не одержав в шести матчах ни одной победы.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 2.07.2024, 19:00 Румыния - Нидерланды -

На групповом этапе Евро-2024 сборная Румынии стала победителем группы Е, набрав четыре очка. Команда Эдварда Йордэнеску разгромила Украину (3:0), уступила Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1).

Сборная Нидерландов сыграет в плей-офф чемпионата Европы во второй раз с 2008 года. На Евро-2020 голландцы вылетели в ⅛ финала, уступив сборной Чехии (0:2). На групповом этапе Нидерланды с четырьмя очками заняли третье место в группе D. Команда Рональда Кумана одержала волевую победу над Польшей (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3).