Тренер Португалии: Роналду — игрок, который считает себя молодым

На 105-й минуте удар Роналду с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь словенской сборной Ян Облак. В перерыве между экстра-таймами Роналду заплакал, после чего игроки сборной Португалии принялись утешать своего капитана.
«Прежде всего, Роналду — пример для всех нас. Он проводит свой шестой чемпионат Европы и чувствует ответственность, желание и веру — он невероятно эмоционален для человека с таким опытом, которому не нужно ничего доказывать.
После промаха с пенальти — здесь стоит отметить Облака — он первым сказал, что должен пробить первым в серии пенальти, и сделал это. Все в раздевалке были в восторге, и это урок — мы должны проживать каждый день так, как будто он последний. Футбол создает трудности, но мы очень гордимся им и португальским футболом», — сказал Мартинес.
Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом. На его счету 39-летнего португальца голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0).
В ¼ финала сборная Португалии в Гамбурге сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Гамбурге в пятницу, 5 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.