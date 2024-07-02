Тренер Португалии: Роналду — игрок, который считает себя молодым

«Прежде всего, Роналду — пример для всех нас. Он проводит свой шестой чемпионат Европы и чувствует ответственность, желание и веру — он невероятно эмоционален для человека с таким опытом, которому не нужно ничего доказывать.



После промаха с пенальти — здесь стоит отметить Облака — он первым сказал, что должен пробить первым в серии пенальти, и сделал это. Все в раздевалке были в восторге, и это урок — мы должны проживать каждый день так, как будто он последний. Футбол создает трудности, но мы очень гордимся им и португальским футболом», — сказал Мартинес.