Нидерланды разгромили Румынию и вышли в ¼ Евро-2024
Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии (3:0) в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии (3:0) в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Мюнхене. Румыны достаточно резво провели стартовый отрезок матча, но голландцы справились с их напором и сумели забить уже в своей первой осмысленной атаке. На 20-й минуте Коди Гакпо на левом фланге получил мяч от Хави Симонса, сместился в штрафную и нанес мощный удар в ближний угол румынских ворот. Гакпо забил свой третий мяч на турнире, догнав лучших бомбардиров турнира Жоржа Микаутадзе, Джамала Мусилу и Ивана Шранца.
После первого гола голландцы окончательно забрали инициативу и вполне могли забивать второй еще до перерыва — были моменты у де Врея, Делая и Симонса. За первый тайм «оранжевые» сумели подать аж 10 угловых.
Во втором тайме Нидерланды еще больше усилили давление на ворота Флорина Ницэ — сначала ван Дейк после углового угодил в штангу, затем Гакпо из офсайда забил второй мяч, который после просмотра ВАР был отменен. Делай, Верман и Симонс могли удваивать преимущество голландцев, но мяч после их ударов проходил в считанных сантиметрах от створа.
В итоге второй мяч все-таки оказался в румынских воротах. На 83-й минуте все тот же Гакпо протащил мяч вдоль лицевой линии мимо Раду Дрэгушина и выдал пас во вратарскую, который замкнул вышедший на замену Дониэлл Мален. На третьей добавленной минуте Мален убежал в контратаку и забил третий мяч, установив окончательный счет в этой встрече.
Cборная Нидерландов вышла в ¼ финала чемпионата Европы впервые с 2008 года. В четвертьфинале команда Рональда Кумана в Берлине сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.