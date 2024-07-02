Нидерланды разгромили Румынию и вышли в ¼ Евро-2024

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Встреча проходила в Мюнхене. Румыны достаточно резво провели стартовый отрезок матча, но голландцы справились с их напором и сумели забить уже в своей первой осмысленной атаке. На 20-й минуте Коди Гакпо на левом фланге получил мяч от Хави Симонса, сместился в штрафную и нанес мощный удар в ближний угол румынских ворот. Гакпо забил свой третий мяч на турнире, догнав лучших бомбардиров турнира Жоржа Микаутадзе, Джамала Мусилу и Ивана Шранца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249292&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После первого гола голландцы окончательно забрали инициативу и вполне могли забивать второй еще до перерыва — были моменты у де Врея, Делая и Симонса. За первый тайм «оранжевые» сумели подать аж 10 угловых.

Во втором тайме Нидерланды еще больше усилили давление на ворота Флорина Ницэ — сначала ван Дейк после углового угодил в штангу, затем Гакпо из офсайда забил второй мяч, который после просмотра ВАР был отменен. Делай, Верман и Симонс могли удваивать преимущество голландцев, но мяч после их ударов проходил в считанных сантиметрах от створа.

В итоге второй мяч все-таки оказался в румынских воротах. На 83-й минуте все тот же Гакпо протащил мяч вдоль лицевой линии мимо Раду Дрэгушина и выдал пас во вратарскую, который замкнул вышедший на замену Дониэлл Мален. На третьей добавленной минуте Мален убежал в контратаку и забил третий мяч, установив окончательный счет в этой встрече.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249293&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.