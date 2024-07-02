Нидерланды не заметили Румынию. Команда Кумана может рассчитывать минимум на полуфинал

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
19:00Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаНе начался
тв
22:00АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыW44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
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37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нидерланды не заметили Румынию. Команда Кумана может рассчитывать минимум на полуфинал

Уверенная победа «Оранжевых».

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Таких пар — где встречаются футбольные Давид и Голиаф — в ⅛ финала набралось достаточно. Разница — в подходе тех, кого считали заведомыми аутсайдерами. Грузины против Испании ставили на свои восхитительные по геометрии и скорости контратаки. Словенцы в игре с Португалией организованно ждали и терпели. А та же Словакия в противостоянии с Англией пыталась быть смелой и даже настаивала на владении. Контроль — одна из фишек Франческо Кальцоны. Что до Румынии, то она под началом Эдварда Йордэнеску очень круто прессингует и старается быть по-хорошему наглой, независимо от соперника.

И уже на первых минутах румыны немного ошарашили голландцев сверхактивным дебютом. Они точно не боялись команду Роналда Кумана, усвоив урок Австрии, которая обыграла «Оранжевых» на финише группового турнира. Только разница заключалась в уровне мастерства, что в полной мере проявилось еще в игре Румынии с Бельгией. Смелость с прессингом там тоже присутствовали, а на табло к финальному свистку светились 0:2 в пользу фаворита. Так и с Нидерландами, которые на этом Евро не показывают чего-то сверхъестественного, но выглядят гораздо живее своих соседей по Бенилюксу.

Чтобы оценить разрыв в классе, достаточно было изучить заявки команд, взяв за ориентир популярное у румын итальянское направление. Едва не вылетевший «Эмполи», выигравшая серию В «Парма», финишировавшая тринадцатой во втором дивизионе «Пиза» — места работы ключевых румынских игроков. Напротив — голландцы из «Интера» и «Милана», а на лавке представлявший пробившуюся в ЛЧ «Болонью» Зиркзе. Как говорится, почувствуйте разницу. Так что более опытные бойцы дали сопернику выпустить пар, после чего взяли его тепленьким.

Точнее, мастер-класс дал кайфующий в сборной на любимой позиции левого вингера Гакпо. Форвард «Ливерпуля» легко прошел Рацю, Мариус Марин не успел на подстраховку, а Ницэ не выручил, пропустив в ближний угол. Гакпо же в своем роде уникален, так как не разменивается на мелочи. Он никогда не забивал за сборную в товарищеских матчах, а половина из его 12 мячей пришлась на финальные турниры чемпионатов мира и Европы.

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Такую бы эффективность промахнувшемуся после углового де Врею и перемудрившему в почти идеальной позиции Симонсу — голландцы могли бы превратить вторую половину в формальность. Однако игроки «Оранжевых» не только губили моменты, но и периодически заигрывались. Передача Симонса рабоной, попытка Депая шведкой закрутить мяч в ворота с углового — порой это казалось перебором. С другой стороны, почему иногда не порезвиться, если получается все, как у державшего нити игры в своих руках Рейндерса, который к перерыву безошибочно исполнил свои 42 передачи?! Это ненамного меньше 79 румынских пасов, что стало самым низким показателем Евро-2024 по итогам первых таймов.

Между тем Нидерланды оказались в уже непривычном для себя состоянии — в плей-офф континентальных чемпионатов они не выигрывали первую половину матча со времен домашнего турнира-2000. Тогда звездная команда с Бергкампом, Клюйвертом, Давидсом и братьями де Бур громила другого представителя Восточной Европы — Югославию (6:1). А закончился путь одного из фаворитов в полуфинальной серии пенальти против Италии. Сейчас у «Оранжевых» нет ни былого статуса, ни звезд, за исключением ван Дейка. Зато турнирная сетка такова, что попасть после двадцатилетней паузы в четверку — весьма реально.

Все-таки у этой команды есть высокий средний класс исполнителей даже в отсутствие Френки де Йонга и де Рона в центре поля. Есть уверенность в своих силах. Но, конечно, к моментам нужно относиться бережнее. Это ван Дейк может сетовать на невезение после попадания в штангу, тогда как Депай губил шансы один за другим. С другой стороны, именно Мемфис был ближе всех к тому, чтобы стать первым, кто забил на этом Евро прямым ударом со штрафного.

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Для полного спокойствия пришлось ждать еще одного включения Гакпо, который не дал мячу покинуть поле и буквально вложил его в ногу бывшему партнеру по ПСВ Малену (он в итоге оформил дубль). Столь легкого матча у фаворитов в плей-офф еще не было. Дальше, бесспорно, будет сложнее, но если голландцы поправят реализацию — они могут рассчитывать на многое.

Андрей Кузичев

Румыния
0:3
Первый тайм: 0:1
Нидерланды
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