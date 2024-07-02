Гакпо признан лучшим игроком матча Румыния — Нидерланды
Нападающий Коди Гакпо признан лучшим игроком матча ⅛ финала чемпионата Европы между Румынией и Нидерландами. Встреча состоялась в Берлине и завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.
Нападающий Коди Гакпо признан лучшим игроком матча ⅛ финала чемпионата Европы между Румынией и Нидерландами. Встреча состоялась в Берлине и завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.
Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте. Он же отдал голевой пас на 83-й минуте на Дониэлла Малена, который выйдя на замену оформил дубль.
Для 25-летнего Гакпо это 28-й матч в карьере в составе сборной, 12-й гол и 5-й результативный пас.