Болельщики в Тбилиси встретили сборную Грузии после Евро-2024: видео
Сборная Грузии по футболу вернулась на родину с дебютного чемпионата Европы.
Сборная Грузии по футболу вернулась на родину с дебютного чемпионата Европы.
Днем болельщики встретили овациями футболистов национальной команды в международном аэропорту Тбилиси. Вечером команда на открытом автобусе проехала по центральному проспекту Чавчавадзе до площади Свободы, где им аплодировали десятки тысяч грузинских болельщиков с флагами и символикой национальной сборной.
В эти минуты на площади Свободы проходит чествование игроков и тренерского штаба грузинской сборной.
Сборная Грузии впервые в своей истории сумела отобраться на крупный международный турнир. На групповом этапе команда Вилли Саньоля набрала четыре очка, уступив Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0). В ⅛ финала сборная Грузии потерпела крупное поражение от команды Испании (1:4).