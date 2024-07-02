Болельщики в Тбилиси встретили сборную Грузии после Евро-2024: видео

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Днем болельщики встретили овациями футболистов национальной команды в международном аэропорту Тбилиси. Вечером команда на открытом автобусе проехала по центральному проспекту Чавчавадзе до площади Свободы, где им аплодировали десятки тысяч грузинских болельщиков с флагами и символикой национальной сборной.

В эти минуты на площади Свободы проходит чествование игроков и тренерского штаба грузинской сборной.