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Сборная Нидерландов пригвоздила Румынию в матче ⅛ финала Евро-2024: финальные 3:0 на табло и выход на пару Австрия — Турция в ¼.

Игроком матча стал Коди Гакпо, забивший первый мяч и запустивший победу на Румынией. Однако разукрасил матч и форвард дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален, заменивший Стивена Бергвейна после перерыва. 25-летний футболист придумал два мяча в ворота Флорина Ницэ: на 80-й и 90+3-й минутах.

Эта история уже во многом уникальна: Дониелл первый футболист за 24 года, ввинтивший дубль на Евро после выхода на замену.

У Малена есть еще одно огненное достижение; выступая за ПСВ в 2019-м, он в еще более яркой зарубе отгрузил 5 (!) мячей в ворота «Витесса», который шел тогда на первом месте. Итог — разгромные 5:0. Никто кроме Дониелла в той игре так и не отличился.

Примечательно, что рулил тем «Витессом» — вы наверняка догадались — Леонид Слуцкий. Это был его второй сезон в Нидерландах, и шел он, до перфоманса Малена, весьма убедительно. Впрочем, ссыпаться Леонид Викторович стал сильно позже и явно не из-за пента-трика будущей звезды сборной.