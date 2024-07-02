Куман: Итоговый результат — это самое главное. Сегодня наша игра была сногсшибательной

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
19:00Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаПерерыв
тв
22:00Австрия0Турция1
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыW44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
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Шотландия
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Испания
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Италия
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Хорватия
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4
Албания
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Группа C
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:34 (мск), источник: Sport24

Куман: Итоговый результат — это самое главное. Сегодня наша игра была сногсшибательной

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над Румынией (3:0) в ⅛ финала чемпионата Европы.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

"Порой сложно объяснить, почему ты играешь плохо или, наоборот, достигаешь больших высот. Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику. Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем.

У нас в команде много талантливых парней, но, конечно, надо сперва выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту команду с командой 1988 года. Футбол с тех пор изменился. В последних играх вы видели, что буквально все испытывали сложности с тем, чтобы выйти в следующий раунд.

Итоговый результат — это всегда самое главное. Но мы — голландцы, а это значит, что ко всему прочему мы должны играть красиво. Сегодня наша игра была сногсшитабельной. Но так и должно быть. Если снизим планку, то до финала не дойдем", — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

В ¼ финала Евро-2024 Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция. Матч состоится в субботу, 6 июля.

Румыния
0:3
Первый тайм: 0:1
Нидерланды
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