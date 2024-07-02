Куман: Итоговый результат — это самое главное. Сегодня наша игра была сногсшибательной

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"Порой сложно объяснить, почему ты играешь плохо или, наоборот, достигаешь больших высот. Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику. Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем.

У нас в команде много талантливых парней, но, конечно, надо сперва выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту команду с командой 1988 года. Футбол с тех пор изменился. В последних играх вы видели, что буквально все испытывали сложности с тем, чтобы выйти в следующий раунд.

Итоговый результат — это всегда самое главное. Но мы — голландцы, а это значит, что ко всему прочему мы должны играть красиво. Сегодня наша игра была сногсшитабельной. Но так и должно быть. Если снизим планку, то до финала не дойдем", — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.