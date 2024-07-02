Куман: Итоговый результат — это самое главное. Сегодня наша игра была сногсшибательной
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над Румынией (3:0) в ⅛ финала чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над Румынией (3:0) в ⅛ финала чемпионата Европы.
"Порой сложно объяснить, почему ты играешь плохо или, наоборот, достигаешь больших высот. Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику. Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем.
У нас в команде много талантливых парней, но, конечно, надо сперва выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту команду с командой 1988 года. Футбол с тех пор изменился. В последних играх вы видели, что буквально все испытывали сложности с тем, чтобы выйти в следующий раунд.
Итоговый результат — это всегда самое главное. Но мы — голландцы, а это значит, что ко всему прочему мы должны играть красиво. Сегодня наша игра была сногсшитабельной. Но так и должно быть. Если снизим планку, то до финала не дойдем", — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
В ¼ финала Евро-2024 Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция. Матч состоится в субботу, 6 июля.