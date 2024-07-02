Президент Грузии наградила игроков футбольной сборной орденом Чести

Церемония награждения прошла на сцене, которую установили на площади Свободы, откуда вернувшиеся из Германии во вторник игроки приветствовали болельщиков. После того как болельщики овациями встретили игроков, на сцену вышла Зурабишвили и вручила награды футболистам, главному тренеру Вилли Саньолю, представителям тренерского штаба и руководству федерации футбола.
Игроки сборной доехали до площади Свободы на открытом автобусе от стадиона имени Михаила Месхи, приветствуя по дороге тысячи болельщиков.
30 июня сборная Грузии уступила испанцам со счетом 1:4 в матче ⅛ финала чемпионата Европы. Несмотря на это, выступление грузинской команды на турнире было воспринято в стране очень позитивно, ведь сборная впервые участвовала в крупном международном турнире. В заключительном матче группового этапа сборная Грузии сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:0, что позволило ей занять третье место в квартете F и пробиться в плей-офф.
Игроки сборной Грузии были представлены к ордену Чести в марте после победы над греками, которая вывела команду в финальную часть чемпионата Европы.