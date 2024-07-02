Президент Грузии наградила игроков футбольной сборной орденом Чести

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Церемония награждения прошла на сцене, которую установили на площади Свободы, откуда вернувшиеся из Германии во вторник игроки приветствовали болельщиков. После того как болельщики овациями встретили игроков, на сцену вышла Зурабишвили и вручила награды футболистам, главному тренеру Вилли Саньолю, представителям тренерского штаба и руководству федерации футбола.

Игроки сборной доехали до площади Свободы на открытом автобусе от стадиона имени Михаила Месхи, приветствуя по дороге тысячи болельщиков.

30 июня сборная Грузии уступила испанцам со счетом 1:4 в матче ⅛ финала чемпионата Европы. Несмотря на это, выступление грузинской команды на турнире было воспринято в стране очень позитивно, ведь сборная впервые участвовала в крупном международном турнире. В заключительном матче группового этапа сборная Грузии сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:0, что позволило ей занять третье место в квартете F и пробиться в плей-офф.