Беллингем после гола в ворота Словакии сравнил себя с Роналду
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал свой гол в матче ⅛ финала Евро-2024 в ворота сборной Словакии (2:1, д.в.). Об этом сообщает Goal.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал свой гол в матче ⅛ финала Евро-2024 в ворота сборной Словакии (2:1, д.в.). Об этом сообщает Goal.
На пятой добавленной минуте Беллингем сравнял счет ударом через себя, благодаря чему английская сборная сумела уйти от поражения и перевести игру в дополнительное время.
«Когда я был в воздухе, то подумал: “Ого, я примерно в шести футах от земли, и похож на Роналду”. Но моя рука все еще была на земле, так что это было не самое акробатичное зрелище! Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: “Не может быть”. Это определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — сказал Беллингем.
Для 21-летнего английского полузащитника этот гол стал вторым на этом турнире.
В ¼ финала Евро-2024 сборная Англии в Дюссельдорфе сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.