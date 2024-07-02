Беллингем после гола в ворота Словакии сравнил себя с Роналду

«Когда я был в воздухе, то подумал: “Ого, я примерно в шести футах от земли, и похож на Роналду”. Но моя рука все еще была на земле, так что это было не самое акробатичное зрелище! Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: “Не может быть”. Это определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — сказал Беллингем.