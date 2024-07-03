Кто пропустит ¼ финала Евро из-за перебора жёлтых? Хуже всего будет Англии и Франции

Евро-2024, какие футболисты пропустят матчи ¼ финала из-за дисквалификации: Рабьо, Гехи, Кёкчу, Юксек, Англия, Франция | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы приближается к важнейшим матчам. Впереди — уже четвертьфиналы. Как же быстро летит время! До ¼ финала добрались восемь сильнейших команд: Испания, Германия, Франция, Португалия, Англия, Швейцария, Нидерланды и Турция. Но не все футболисты помогут своим сборным в следующем матче. Кто пропустит ¼ финала из-за дисквалификаций? Смотрим.

Испания — Германия

К счастью для Луиса де ла Фуэнте и Юлиана Нагельсмана, в четвертьфинале они смогут рассчитывать на всех футболистов. Ни один из игроков не получил дисквалификацию после первого раунда плей-офф.

Важный момент из регламента УЕФА: карточки «сгорают» только на стадии ½ финала. Так что футболистам, находящимся под угрозой дисквалификации, стоит избежать предупреждения и тем более удаления в четвертьфинале.

А у кого есть по одной жёлтой? У Германии «подвисли» Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт и Роберт Андрих. У Испании — Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль, Даниэль Вивиан и Альваро Мората.

Португалия — Франция

Если у португальцев проблем с дисквалификациями нет, то у Франции выбыл один футболист. Полузащитник Адриен Рабьо получил жёлтую карточку в матче ⅛ финала с Бельгией. Она стала для него второй на Евро-2024: ранее его предупредили во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей. Так что матч с Португалией Рабьо пропустит.

Под риском пропуска полуфинала из-за перебора карточек находятся многие футболисты. У Португалии это Франсишку Консейсау, Жоау Пальинья, Педру Нету, Рубен Невеш, Жоау Канселу и даже Криштиану Роналду. У Франции — Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Орельен Тчуамени.

Англия — Швейцария

Швейцария выйдет на матч с Англией в максимально сильном составе. Мурат Якин получит полноценный выбор из футболистов. А вот у англичан встречу пропустит важный игрок. Защитник Марк Гехи получил жёлтую карточку уже на третьей минуте матча со Словакией. Она стала для 23-летнего футболиста второй на турнире. Ранее Гехи предупредили в игре 3-го тура группового этапа со Словенией. В общем, четвертьфинал Марку придётся пропустить.

Кому нельзя получать жёлтые карточки в предстоящем матче? Иначе эти футболисты рискуют пропустить потенциальный полуфинал. У Англии это Киран Триппьер, Кобби Майну, Конор Галлахер, Джуд Беллингем и Фил Фоден. У Швейцарии — Рикардо Родригес, Венсан Сьерро, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Дан Ндой.

Нидерланды — Турция

Сборная Нидерландов подходит к четвертьфиналу без потерь. А вот Турция, героически обыгравшая в ⅛ финала Австрию, недосчитается сразу двух игроков. Вторые жёлтые на турнире получили Оркун Кёкчю, когда игравший за юношеские команды Нидерландов, и Исмаиль Юксек. Они не сыграют с нидерландцами.

А кто рискует не сыграть в ½ финала, если его команда выйдет в эту стадию? У Нидерландов это Йоей Верман, Йерди Схаутен, Дензел Думфрис, Дониэлл Мален. У Турции — Зеки Челик, Кенан Йылдыз, Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Салих Озджан, Арда Гюлер.