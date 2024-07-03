Гюндоган: думаю, Германия и Испания показывают лучший футбол на Евро-2024

«Это будет, безусловно, матч равных. Думаю, эти две команды показывают лучший футбол на турнире. Обе команды хотят владеть мячом и, собственно, делают это помногу.



Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.