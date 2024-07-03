УЕФА опубликовал четверку лучших голов ⅛ финала Евро-2024
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на лучший гол ⅛ финала чемпионата Европы.
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на лучший гол ⅛ финала чемпионата Европы.
В список претендентов на лучший гол вошли мяч полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии (2:1, дополнительное время).
Голы полузащитников сборной Испании Фабиана Руиса и Нико Уильямса в ворота национальной команды Грузии (4:1).
А также гол полузащитника сборной Швейцарии Рубена Варгаса в ворота победителей последнего континентального первенства Италии (2:0).
Ранее на Евро-2024 определились все четвертьфинальные пары турнира.
5 июля:
Испания — Германия, Штутгарт, 19:00 мск;
Португалия — Франция, Гамбург, 22:00 мск.
6 июля:
Англия — Швейцария, Дюссельдорф, 19:00 мск;
Нидерланды — Турция, Берлин, 22:00 мск.
Победители матчей первого игрового дня образуют первую полуфинальную пару, а на следующий день будет определена вторая пара полуфиналистов. Полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.