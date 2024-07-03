Гурцкая назвал Роналду посмешищем после матча со Словенией

«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно, второй турнир.



Мне вообще не жалко португальцев, мне было жалко вчера двух человек — Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас — и это посмешище все потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле — второе еще и Пепе, который уже бежит и падает.



Шанс пройти французов — посадить Пепе и Роналду на скамейку? Только так. Потому что, если Мбаппе увидит Пепе на поле, он будет играть с закрытыми глазами, чтобы хоть как-то уравнять шансы», — сказал Гурцкая в шоу «Это ЧЕ, брат!» на YouTube-канале «Это футбол, брат».