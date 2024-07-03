Монтелла прокомментировал выход Турции в четвертьфинал Евро

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер.



Мы повторили количество побед с Евро-2008. Это очень важное достижение. Наш следующий соперник — сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь», — приводит слова Монтеллы УЕФА.

Сборная Турции обыграла Австрию со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился защитник Мерих Демирал, у австрийцев гол забил Михаэль Грегорич.

Сборная Турции вышла в ¼ финала чемпионата Европы впервые с 2008 года. Тогда турки сумели добраться до полуфинала, где в драматичном матче уступили сборной Германии (2:3). Австрийцы второй турнир подряд вылетают на стадии ⅛ финала.

После этой встречи определились все участники ¼ финала Евро-2024.

5 июля:

Испания — Германия, 19:00 мск;

Португалия — Франция, 22:00 мск.

6 июля:

Англия — Швейцария, 19:00 мск;

Нидерланды — Турция, 22:00 мск.

Победители матчей первого игрового дня образуют первую полуфинальную пару, после чего будет определена вторая пара полуфиналистов. Полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 июля. Финальный матч будет сыгран в Берлине 14 июля.