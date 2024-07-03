Мор назвал двух лучших игроков Евро-2024

Он выделил полузащитника сборной Испании Родри, который на клубном уровне выступает за «Манчестер Сити», и полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Крооса. Мор выделил важность игровой роли каждого из упомянутых футболистов.

«Первый — Тони Кроос, который заканчивает футбольную карьеру, но играет просто фантастически. Он руководит игрой сборной Германии, отдает точные передачи в атаку, что достойно уважения.



Второй — Родри из сборной Испании, пусть он и играет ближе к обороне. Однако его влияние на команду трудно переоценить. Он находится всегда в той точке, где нужно команде», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».