Фанаты попали неизвестным предметом в голову хавбеку Австрии Забитцеру, он упал на поле

Случилось это по ходу игры ⅛ финала чемпионата Европы — 2024 между командой Австрии и сборной Турции, когда Забитцер готовился исполнить угловой удар.

Напомним, матч между Турцией и Австрией состоялся накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.