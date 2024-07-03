Юрген Клопп назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024

«В данный момент кажется, что Испания может выиграть Евро. Германия хороша, Франция будет сильнее, Англия также будет выглядеть лучше, определенно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее суперкомпьютер британской компании Opta обновил прогноз на итоги Евро-2024 после окончания всех матчей ⅛ финала.

Главным претендентом на победу в турнире является сборная Германия, чьи шансы оцениваются в 20%. Также в четверку главных фаворитов вошел будущий соперник немцев — сборная Испании (19,2%), Англия (17,5%) и Франция (15,2%). Наименьшие шансы на победу на Евро имеют турки (3,1%), швейцарцы (5,9%), голландцы (9,1%) и португальцы (9,8%).

При этом наиболее вероятными финалистами Евро-2024 по версии Opta на данный момент являются сборные Англии (39%) и Испании (29,7%).

Расписание ¼ финала Евро-2024:

5 июля:

Испания — Германия, 19:00 мск;

Португалия — Франция, 22:00 мск.

6 июля:

Англия — Швейцария, 19:00 мск;

Нидерланды — Турция, 22:00 мск.