Юрген Клопп назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворитов Евро-2024.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворитов Евро-2024.
«В данный момент кажется, что Испания может выиграть Евро. Германия хороша, Франция будет сильнее, Англия также будет выглядеть лучше, определенно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Ранее суперкомпьютер британской компании Opta обновил прогноз на итоги Евро-2024 после окончания всех матчей ⅛ финала.
Главным претендентом на победу в турнире является сборная Германия, чьи шансы оцениваются в 20%. Также в четверку главных фаворитов вошел будущий соперник немцев — сборная Испании (19,2%), Англия (17,5%) и Франция (15,2%). Наименьшие шансы на победу на Евро имеют турки (3,1%), швейцарцы (5,9%), голландцы (9,1%) и португальцы (9,8%).
При этом наиболее вероятными финалистами Евро-2024 по версии Opta на данный момент являются сборные Англии (39%) и Испании (29,7%).
Расписание ¼ финала Евро-2024:
5 июля:
Испания — Германия, 19:00 мск;
Португалия — Франция, 22:00 мск.
6 июля:
Англия — Швейцария, 19:00 мск;
Нидерланды — Турция, 22:00 мск.
Победители матчей первого игрового дня образуют первую полуфинальную пару, а на следующий день определится вторая пара полуфиналистов. Полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.