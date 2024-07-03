Бубнов назвал причину падения качества футбола сборной Франции на Евро-2024

«Проседание качества футбола сборной Франции связано в первую очередь с травмой Мбаппе. После первой игры Килиан не похож сам на себя. Он играет слишком осторожно, наверняка опасаясь усугубления повреждения. Да и маска доставляет дискомфорт. В матче с Бельгией был незаметен и Гризманн. Плюс Дешам выпустил в полузащиту разрушителей, а не созидателей», — приводит слова Бубнова Sportbox.