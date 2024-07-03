Работники стадиона избили болельщика на матче Евро-2024: видео

Встреча прошла 1 июля во Франкфурте и завершилась победой португальцев в серии пенальти. На опубликованных португальским изданием Record кадрах можно увидеть, как несколько стюардов держат мужчину в белой футболке, а потом начинают наносить ему удары руками и ногами около входа на трибуну.