Работники стадиона избили болельщика на матче Евро-2024: видео
Инцидент произошел во время игры сборных Португалии и Словении в рамках ⅛ финала чемпионата Европы.
Инцидент произошел во время игры сборных Португалии и Словении в рамках ⅛ финала чемпионата Европы.
Встреча прошла 1 июля во Франкфурте и завершилась победой португальцев в серии пенальти. На опубликованных португальским изданием Record кадрах можно увидеть, как несколько стюардов держат мужчину в белой футболке, а потом начинают наносить ему удары руками и ногами около входа на трибуну.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. Одиннадцатиметровый удар не реализовал лидер португальской сборной Криштиану Роналду.
В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.