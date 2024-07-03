Экс-игрок сборной Англии посоветовал нынешнему поколению футболистов уезжать из АПЛ

«Я бы хотел, чтобы больше английских игроков уезжали за границу. Это могло бы быть полезным опытом для них. И речь не только о другой культуре или языке, футбол там тоже другой. Когда я играл за “Марсель”, чемпионат Франции отличался от английской Премьер-лиги. И я думаю, что сейчас в этом плане мало что поменялось. Там всё по-другому.



Начиная от обстановки и поведения болельщиков, заканчивая стилем игры разных команд. Сказать честно, я снимаю шляпу перед Джудом Беллингемом и Джейдоном Санчо (оба игрока в юном возрасте перешли в дортмундскую “Боруссию”. — Прим. “Чемпионата”). Гарри Кейн покинул Англию в том же возрасте, что и я. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне нравилось играть в Англии, но я бы предпочёл уехать за границу намного раньше», — приводит слова Уоддла Get French Football News.