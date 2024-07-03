Марко Росси продолжит работу на посту главного тренера сборной Венгрии после Евро-2024
Главный тренер сборной Венгрии Марко России останется на своём посту.
Главный тренер сборной Венгрии Марко России останется на своём посту.
Об этом сообщил официальный сайт Венгерского футбольного союза.
«Следующая задача, которая стоит перед сборной Венгрии, — это успешно выступить этой осенью в Лиге наций, а затем в отборочном турнире к чемпионату мира. Командой будет руководить Марко Росси при максимальной поддержке союза и президента», — сказал президент Венгерского футбольного союза Шандор Чаньи.
«В Германии завершился чемпионат Европы, который ознаменовался нашим разочарованием из-за провала квалификации, но ничего драматичного не произошло и сомнений в том, что мы продолжим работу, не было! Вместе мы добились бесчисленных отличных результатов, поэтому нет никаких сомнений в том, что наша цель — достичь новых — как гласит наш лозунг: только вместе», — сказал Марко Росси.
Сборная Венгрии не смогла выйти из группы на чемпионате Европы 2024 года.