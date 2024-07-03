Кроос — о матче с Испанией на Евро-2024: Не думаю, что это моя последняя игра
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на слова форварда сборной Испании Хоселу.
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на слова форварда сборной Испании Хоселу.
Ранее испанец заявил, что предстоящий матч ¼ финала Евро-2024 станет последним в карьере Крооса. Однако Тони дал понять, что не планирует вылетать с турнира на стадии четвертьфинала. Встреча Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
«Это моя последняя пресс-конференция в качестве футболиста? Я буду скучать по пресс-конференциям меньше, чем по игре в футбол, это точно. У меня нет никакой ностальгии в связи с этим. Но я и не думаю, что матч с Испанией станет моей последней игрой. Так что, полагаю, мы ещё встретимся», — сказал Кроос на пресс-конференции.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в ⅛ финала национальной команде Швейцарии — 0:2.