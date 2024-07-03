Кроос — о матче с Испанией на Евро-2024: Не думаю, что это моя последняя игра

Ранее испанец заявил, что предстоящий матч ¼ финала Евро-2024 станет последним в карьере Крооса. Однако Тони дал понять, что не планирует вылетать с турнира на стадии четвертьфинала. Встреча Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве футболиста? Я буду скучать по пресс-конференциям меньше, чем по игре в футбол, это точно. У меня нет никакой ностальгии в связи с этим. Но я и не думаю, что матч с Испанией станет моей последней игрой. Так что, полагаю, мы ещё встретимся», — сказал Кроос на пресс-конференции.