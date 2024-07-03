Английские судьи будут работать на матчах Евро Испания — Германия и Франция — Португалия
Стали известны судейские назначения на матчи ¼ финала чемпионата Европы, который пройдут в пятницу, 5 июля. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Стали известны судейские назначения на матчи ¼ финала чемпионата Европы, который пройдут в пятницу, 5 июля. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Испания — Германия: рефери — Энтони Тейлор, ассистенты рефери — Гари Бeсвик, Адам Нанн (все — Англия), четвёртый рефери — Иван Кружляк (Словакия), видеопомощник рефери — Стюарт Атвелл (Англия).
Португалия — Франция: рефери — Майкл Оливер, ассистенты рефери — Стюарт Бёрт, Дэниел Кук (все — Англия), четвёртый рефери — Шимон Марциняк (Польша), видеопомощник рефери — Пол ван Букель (Нидерланды).
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в ⅛ финала национальной команде Швейцарии — 0:2.