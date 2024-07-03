Игрок Румынии Дрэгушин — о матче с Нидерландами: Жаль, что нам приходится ехать домой

«Мне жаль, что приходится отправляться домой. Мы хотели продолжить выступление на турнире и ещё раз осчастливить наших болельщиков. У Нидерландов есть шансы на победу на Евро-2024. Так что можем гордиться, что дали им бой», — приводит слова Дрэгушина официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ⅛ финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами состоялся накануне, 2 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.