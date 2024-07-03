Бонуччи может войти в тренерский штаб Спаллетти в сборной Италии после неудачи на Евро | Источник: Getty Images

Отмечается, что идея такого сотрудничества может обрести форму в ближайшие недели.

Сборная Италии покинула чемпионат Европы 2024 года после поражения от национальной команды Швейцарии в матче ⅛ финала. Встреча состоялась в субботу, 29 июня. Итальянцы проиграли со счётом 0:2. В составе сборной Швейцарии отличились полузащитник Ремо Фройлер и нападающий Рубен Варгас.