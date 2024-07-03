Охранники-мигранты жестко избили фаната. Иностранцы в шоке: «Случись это в России, пропаганда бы кричала»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
19:34 (мск), источник: Sport24

Охранники-мигранты жестко избили фаната. Иностранцы в шоке: «Случись это в России, пропаганда бы кричала»

Позор для Германии.

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Охранники-мигранты жестко избили фаната. Иностранцы в шоке: «Случись это в России, пропаганда бы кричала» | Источник: Getty Images

1 июля в ⅛ финала Евро Португалия драматично прошла Словению: в экстратайме Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В серии команду Криша спас Диогу Кошта, взявший три пенальти в послематчевой серии.

Но для двух португальских болельщиков матч во Франкфурте обернулся кошмаром.

Португальская газета Record опубликовала видео со стадиона во Франкфурте. На записи видно, как стюарды вывели двух болельщиков в туннель стадиона и заковали в наручники. Девять мужчин повалили задержанных болельщиков на землю, после чего избили руками и ногами одного из них.

Известно, что избитого мужчину задержали за проникновение на поле. Фаната скрутили сразу пятеро стюардов и быстро вывели с поля.

Видео поделило интернет на два лагеря. Болельщики из арабских стран заявляют, что подобного бы не случилось в Катаре, а немцы с организацией Евро провалились. Фанаты вспомнили, как Германия критиковала власти Катара перед ЧМ-2022. Европейцы призывали бойкотировать турнир за рабские условия труда на стройках и смерти мигрантов. Теперь уже самих немцев обвинили в замалчивании инцидента и лицемерии.

«И это вы называете немецким гостеприимством?».

«Кажется, людям пора спустится с небес на землю. Они смеялись над организаторами из Катара, а сами не смогли обеспечить базовую безопасность. Вот почему никто не сможет сделать такой же турнир, как в Катаре».

«Охранники вывели “вовлечение фанатов” на новый уровень. Даже не знаю, это красная карточка или тюремное заключение».

«В УЕФА сказали, что смогут противостоять выбегающим на поле. “Мы примем дополнительные охранные меры на стадионах” — написали они. Вот что УЕФА подразумевает под усилением безопасности. Заковать в наручники, бросить на землю и избить».

«Теперь я понял, что означает эта поза».

Другая половина комментаторов обратила внимание на самих стюардов. По мнению болельщиков, большинство из них — иммигранты. Немцы жалуются: почти все охранники в стране скоро будут выходцами из восточных стран.

«Я был там и, по счастью, не видел этого. Я больше не чувствую себя в безопасности, зная, что там не было ни одного немецкого стюарда. Это были только беженцы из мусульманских стран. Они все просто курили и ничего не сделали, чтобы остановить это. Я разочарован Германией».

«Никто из них не похож на немцев, они все иммигранты».

«Никто из них не выглядит как немец. У них всех черные волосы и бороды, эти ребята — типичные охранники в Германии: арабские “беженцы”.

“7 турок против одного португальца?”.

“В Германии 99% сотрудников служб безопасности — турки или арабы. Это их культура. Нам придется это принять”.

Некоторые болельщики не хотят занимать ни одну из сторон. Они указывают на низкий интерес к теме у медиа и лицемерное отношение мирового сообщества.

«Демократично? Если бы это случилось в России, то попугаи пропаганды кричали об этом на каждом углу».

«К счастью, он белый парень! Представляете себе реакцию, если бы он относился к одному из меньшинств! Все хорошо… Давайте играть в футбол!».

«Выглядит как обычный день рабочего в Катаре. Думаю, УЕФА нанял ту же охранную компанию».

Полиция Франкфурта проводит проверку инцидента.

«Конечно, мы знаем об этом происшествии и уже инициировали расследование».

Алексей Прохоров

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История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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