Охранники-мигранты жестко избили фаната. Иностранцы в шоке: «Случись это в России, пропаганда бы кричала» | Источник: Getty Images

1 июля в ⅛ финала Евро Португалия драматично прошла Словению: в экстратайме Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В серии команду Криша спас Диогу Кошта, взявший три пенальти в послематчевой серии.

Но для двух португальских болельщиков матч во Франкфурте обернулся кошмаром.

Португальская газета Record опубликовала видео со стадиона во Франкфурте. На записи видно, как стюарды вывели двух болельщиков в туннель стадиона и заковали в наручники. Девять мужчин повалили задержанных болельщиков на землю, после чего избили руками и ногами одного из них.

Известно, что избитого мужчину задержали за проникновение на поле. Фаната скрутили сразу пятеро стюардов и быстро вывели с поля.

Видео поделило интернет на два лагеря. Болельщики из арабских стран заявляют, что подобного бы не случилось в Катаре, а немцы с организацией Евро провалились. Фанаты вспомнили, как Германия критиковала власти Катара перед ЧМ-2022. Европейцы призывали бойкотировать турнир за рабские условия труда на стройках и смерти мигрантов. Теперь уже самих немцев обвинили в замалчивании инцидента и лицемерии.

«И это вы называете немецким гостеприимством?».

«Кажется, людям пора спустится с небес на землю. Они смеялись над организаторами из Катара, а сами не смогли обеспечить базовую безопасность. Вот почему никто не сможет сделать такой же турнир, как в Катаре».

«Охранники вывели “вовлечение фанатов” на новый уровень. Даже не знаю, это красная карточка или тюремное заключение».

«В УЕФА сказали, что смогут противостоять выбегающим на поле. “Мы примем дополнительные охранные меры на стадионах” — написали они. Вот что УЕФА подразумевает под усилением безопасности. Заковать в наручники, бросить на землю и избить».

«Теперь я понял, что означает эта поза».

Другая половина комментаторов обратила внимание на самих стюардов. По мнению болельщиков, большинство из них — иммигранты. Немцы жалуются: почти все охранники в стране скоро будут выходцами из восточных стран.

«Я был там и, по счастью, не видел этого. Я больше не чувствую себя в безопасности, зная, что там не было ни одного немецкого стюарда. Это были только беженцы из мусульманских стран. Они все просто курили и ничего не сделали, чтобы остановить это. Я разочарован Германией».

«Никто из них не похож на немцев, они все иммигранты».

«Никто из них не выглядит как немец. У них всех черные волосы и бороды, эти ребята — типичные охранники в Германии: арабские “беженцы”.

“7 турок против одного португальца?”.

“В Германии 99% сотрудников служб безопасности — турки или арабы. Это их культура. Нам придется это принять”.

Некоторые болельщики не хотят занимать ни одну из сторон. Они указывают на низкий интерес к теме у медиа и лицемерное отношение мирового сообщества.

«Демократично? Если бы это случилось в России, то попугаи пропаганды кричали об этом на каждом углу».

«К счастью, он белый парень! Представляете себе реакцию, если бы он относился к одному из меньшинств! Все хорошо… Давайте играть в футбол!».

«Выглядит как обычный день рабочего в Катаре. Думаю, УЕФА нанял ту же охранную компанию».

Полиция Франкфурта проводит проверку инцидента.

«Конечно, мы знаем об этом происшествии и уже инициировали расследование».