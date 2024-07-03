Ерохин: На Евро-2024 на меня произвела впечатление сборная Испании

"Все матчи Евро смотреть не удаётся. Что-то совпадает с тренировками. Но основные игры, особенно на решающей стадии, стараюсь смотреть. Если говорить о моих главных впечатлениях, то это сборная Испании, которая и в группе себя хорошо проявила, и продолжила радовать игрой в плей-офф. Конечно, грузинам не повезло, что они попали на неё в ⅛ финала. Грузия — одна из сенсаций турнира, приятное впечатление произвела.

Посмотрим, как дальше сложится. На Евро много сильных сборных. Матч между Бельгией и Францией, на мой взгляд, был достоин финала, но дальше в спорте идёт только один. Бельгия — одна из самых симпатичных команд этого турнира. Им, к сожалению, всё время чего-то не хватает, чтобы реализовать свой потенциал«, — приводит слова Ерохина “РБ Спорт”.