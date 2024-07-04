Шансы Германии выиграть Евро-2024 только растут. А вот Франции нет даже в тройке фаворитов

Кто выиграет Евро-2024, фавориты четвертьфиналов, у кого какие шансы: Германия, Испания, Англия, Франция | Источник: Getty Images

Компания Opta, специализирующаяся на анализе данных, после матчей ⅛ финала обновила собственную таблицу с шансами команд на выход в следующие стадии Евро-2024. Прогноз основан на обработке большого массива информации, а главным фаворитом турнира стала Германия.

Немного парадоксального: команда Юлиана Нагельсмана с вероятностью в 20% выиграет домашний Евро — при этом шансы на выход в полуфинал и финал у неё чуть меньше, чем у Испании (48% — 52%) — их соперника по четвертьфиналу. То есть немцы становятся главными претендентами на титул только в случае победы в ближайшем матче. А если выиграют испанцы, то им в финале, по мнению Opta, победить будет сложнее (19,2% на выигрыш титула). Возможно, небольшая разница в шансах завязана на поддержке домашней аудитории. Так или иначе, первый четвертьфинальный матч состоится уже 5 июля. Там мы всё и узнаем.

Третий по проценту вероятности претендент на титул — Англия. Да-да, скучнейшая команда Гарета Саутгейта. Ей дают не сильно меньше шансов — 17,5% на то, что англичане увезут трофей на родину футбола. Это даже выше, чем у Франции. Хотя неудивительно, с учётом сетки. При этом шансы на выход в полуфинал оцениваются в 59,5% — круче показатель только у Нидерландов. Видимо, Швейцария не особо котируется. Шансы команды Мурата Якина выиграть Евро-2024 — 5,9%, а выйти в финал — 12,8%. Негусто. Но Англии вряд ли будет легко с подобным соперником.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 22:00 Португалия - Франция -

Наконец-то добрались до Франции. Парадокс, что ещё в середине июня Opta считала её основным фаворитом Евро-2024 — 18,4% на победу, дальше шли Англия (17,9%) и только потом Германия (14,5%). Но сетка плей-офф скорректировала шансы всех. Проход Франции и попадание в полуфинал оцениваются в 53,9%, в финал — в 24,1%. Видимо, уровень игры команды Дидье Дешама пока не очаровывает аналитиков. Собственно, как и португальский: они выиграют титул с вероятностью в 9,8%.

Нидерланды — максимально теневой фаворит. Да, многие убеждены, что они пройдут Турцию и окажутся в полуфинале. На это команда Рональда Кумана имеет наибольшие шансы среди всех четвертьфиналистов — 61,9%. А вот выход в финал — история потруднее, ведь в ½ финала, вероятно, придётся играть с англичанами. Так что шанс на завоевание трофея всего 9,1%. Впрочем, Турция вообще главный андердог — 3,1%. Но мы знаем — чудеса порой случаются.