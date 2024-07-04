Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в ⅛ финала Евро-2024

По мнению бывшего футболиста, у португальцев есть игроки, которые могут лучше исполнять штрафные удары. «Но он растратил их впустую, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Это были крокодиловы слезы. То, что он стал себе позволять, неприемлемо», — заявил Гуллит.